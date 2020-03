***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kredi Derecelendirmesi









Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Covid-19 salgınının havacılık sektörü başta olmak üzere birçok sektörde önemli kısa ve uzun vadeli talep şoklarını beraberinde getireceği öngörüsünde bulunmuştur. Bu sebeple, 127 ülkeye ulaşan uçuş ağı ile birlikte Türk Hava Yolları'nın da olumsuz talep ortamından diğer bir çok havayolu gibi etkileneceği görüşü ile 24.03.2020 tarihinde Türk Hava Yolları'nın kredi notunu B1 seviyesinden B2 seviyesine düşürmüş ve negatif olan not görünümünü olası not düşüşü için izlemeye almıştır.Bu gelişme ile birlikte, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'nın Ba3 olan notunu olası not düşüşü için incelemeye almıştır. Negatif olan görünümü ise izleme olarak değiştirmiştir.