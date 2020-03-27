GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kredi Derecelendirmesi

27.03.2020 09:34
GÜNCEL HABERLER



***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Covid-19 salgınının havacılık sektörü başta olmak üzere birçok sektörde önemli kısa ve uzun vadeli talep şoklarını beraberinde getireceği öngörüsünde bulunmuştur. Bu sebeple, 127 ülkeye ulaşan uçuş ağı ile birlikte Türk Hava Yolları'nın da olumsuz talep ortamından diğer bir çok havayolu gibi etkileneceği görüşü ile 24.03.2020 tarihinde Türk Hava Yolları'nın kredi notunu B1 seviyesinden B2 seviyesine düşürmüş ve negatif olan not görünümünü olası not düşüşü için izlemeye almıştır.
Bu gelişme ile birlikte, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'nın Ba3 olan notunu olası not düşüşü için incelemeye almıştır. Negatif olan görünümü ise izleme olarak değiştirmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832532


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:2189.471
Değişim :  -2,25% |  -2.056,39
Açılış :  91.834  
Önceki Kapanış :  91.528  
En Yüksek
92.299 En Düşük
89.471
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
COSMO 2,20 37 % 10,00  
TMPOL 4,30 914.322 % 9,97  
SODSN 15,12 21.319 % 9,96  
TIRE 5,20 4.006.002 % 9,94  
AYCES 9,64 1.703.559 % 9,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8444 7,8837 % 0,80  
Frank 6,6750 6,7152 % 0,93  
Riyal 1,7142 1,7228 % 0,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.617 1.620 -11,56  
Altın Gr. 335 336 0,26  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,36 14,43 0,02  
Gümüş Gr. 2,98 2,99 0,03  
B. Petrol 26,25 26,25 -0,09  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru