***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kredi Derecelendirmesi
27.03.2020 09:34
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Covid-19 salgınının havacılık sektörü başta olmak üzere birçok sektörde önemli kısa ve uzun vadeli talep şoklarını beraberinde getireceği öngörüsünde bulunmuştur. Bu sebeple, 127 ülkeye ulaşan uçuş ağı ile birlikte Türk Hava Yolları'nın da olumsuz talep ortamından diğer bir çok havayolu gibi etkileneceği görüşü ile 24.03.2020 tarihinde Türk Hava Yolları'nın kredi notunu B1 seviyesinden B2 seviyesine düşürmüş ve negatif olan not görünümünü olası not düşüşü için izlemeye almıştır.
Bu gelişme ile birlikte, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'nın Ba3 olan notunu olası not düşüşü için incelemeye almıştır. Negatif olan görünümü ise izleme olarak değiştirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832532
BIST
12:2189.471
En Yüksek
|Değişim
|: -2,25%
|| -2.056,39
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
89.471
12:216,4656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0701
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4665
En Düşük
6,3903
12:217,1164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0566
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1206
En Düşük
7,0479
12:21336,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,99
|Açılış
|: 336,49
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,30
|914.322
|% 9,97
|
|SODSN
|15,12
|21.319
|% 9,96
|
|TIRE
|5,20
|4.006.002
|% 9,94
|
|AYCES
|9,64
|1.703.559
|% 9,92
|
|RTALB
|5,76
|5.924.858
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.302.459
|% -9,77
|
|QNBFL
|118,50
|2.440.120
|% -8,07
|
|GUBRF
|14,17
|48.983.892
|% -7,45
|
|DOKTA
|14,40
|3.653.882
|% -7,28
|
|THYAO
|9,12
|696.754.262
|% -1,41
|
|GARAN
|7,99
|349.353.713
|% 0,63
|
|ASELS
|23,52
|330.882.290
|% -3,05
|
|IPEKE
|7,83
|171.747.771
|% -1,14
|
|KOZAA
|9,47
|169.749.913
|% -3,47
|
|IHLGM
|0,85
|89.918.211
|% 1,19
|
|IHLAS
|0,44
|41.064.107
|% -4,35
|
|ODAS
|1,30
|115.632.046
|% -2,26
|
|THYAO
|9,12
|696.754.262
|% -1,41
|
|YKBNK
|1,90
|129.145.583
|% -2,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8444
|7,8837
|% 0,80
|
|Frank
|6,6750
|6,7152
|% 0,93
|
|Riyal
|1,7142
|1,7228
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.620
|-11,56
|
|Altın Gr.
|335
|336
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,36
|14,43
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,03
|
|B. Petrol
|26,25
|26,25
|-0,09
|