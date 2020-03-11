***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2020 17:05
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklığımızın Şubat 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:
•Şubat 2019 döneminde 5,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde %4'lük azalışla 5 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %13,9 azalırken, dış hatlarda ise %3,7 artmıştır. •Yolcu doluluk oranı Şubat 2020 döneminde 2,3 puanlık azalış ile %77,5 olarak gerçekleşmiştir. •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Şubat 2019 döneminde 10,6 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %2,1 artarak 10,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %11,6 azalmış dış hat uçuşlarda ise %4,3 artmıştır. •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Şubat 2019 dönemine kıyasla %1,3 oranında bir artış gerçekleşmiştir. •Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Şubat 2019 dönemine kıyasla %7 oranında bir artış gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Şubat 2019 döneminde 113.618 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %13'lük artışla 128.430 tona yükselmiştir. •Şubat 2020 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında oÜcretli Yolcu Km (ÜYK) Afrika'da %14,6, Kuzey Amerika'da %6,3, Avrupa'da %3,1, oYolcu doluluk oranı Orta Doğu'da 2,2 puan, oYolcu Sayısı ise Afrika'da %10,3, Kuzey Amerika'da %6,3 ve Avrupa'da %4,3 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Şubat 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:
•Ocak-Şubat 2019 döneminde 10,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde %2,1'lik azalışla 10,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %13,4'lük bir azalış, dış hatlarda %6,9'luk bir artış kaydedilmiştir. •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Şubat 2019 dönemine kıyasla %6,8 artış gerçekleşmiştir. •Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Şubat 2019 dönemine kıyasla %7,1 artış gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 0,5 puanlık azalma ile %79,1 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak -Şubat 2019 döneminde 27,9 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %6,1 artarak 29,5 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %9,8 azalmış, dış hat uçuşlarda %8,5 artmıştır. •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Şubat 2019 döneminde 22,2 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %5,5 artarak 23,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %11,4 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %8,2 oranında artmıştır. •Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Şubat 2019 döneminde 73.792 iken, 2020 yılının aynı döneminde %2,1'lik azalışla 72.233 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Şubat 2019 döneminde 225.804 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %11'lik artışla 250.679 tona yükselmiştir. •2019 Şubat ayı sonunda uçak sayısı 338 iken 2020 Şubat ayı sonunda 358 olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827126
BIST