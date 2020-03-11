***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımızın Şubat 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:•Şubat 2019 döneminde 5,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde %4'lük azalışla 5 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %13,9 azalırken, dış hatlarda ise %3,7 artmıştır. •Yolcu doluluk oranı Şubat 2020 döneminde 2,3 puanlık azalış ile %77,5 olarak gerçekleşmiştir. •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Şubat 2019 döneminde 10,6 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %2,1 artarak 10,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %11,6 azalmış dış hat uçuşlarda ise %4,3 artmıştır. •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Şubat 2019 dönemine kıyasla %1,3 oranında bir artış gerçekleşmiştir. •Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Şubat 2019 dönemine kıyasla %7 oranında bir artış gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Şubat 2019 döneminde 113.618 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %13'lük artışla 128.430 tona yükselmiştir. •Şubat 2020 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında oÜcretli Yolcu Km (ÜYK) Afrika'da %14,6, Kuzey Amerika'da %6,3, Avrupa'da %3,1, oYolcu doluluk oranı Orta Doğu'da 2,2 puan, oYolcu Sayısı ise Afrika'da %10,3, Kuzey Amerika'da %6,3 ve Avrupa'da %4,3 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Şubat 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:•Ocak-Şubat 2019 döneminde 10,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde %2,1'lik azalışla 10,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %13,4'lük bir azalış, dış hatlarda %6,9'luk bir artış kaydedilmiştir. •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Şubat 2019 dönemine kıyasla %6,8 artış gerçekleşmiştir. •Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Şubat 2019 dönemine kıyasla %7,1 artış gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 0,5 puanlık azalma ile %79,1 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak -Şubat 2019 döneminde 27,9 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %6,1 artarak 29,5 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %9,8 azalmış, dış hat uçuşlarda %8,5 artmıştır. •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Şubat 2019 döneminde 22,2 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %5,5 artarak 23,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %11,4 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %8,2 oranında artmıştır. •Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Şubat 2019 döneminde 73.792 iken, 2020 yılının aynı döneminde %2,1'lik azalışla 72.233 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Şubat 2019 döneminde 225.804 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %11'lik artışla 250.679 tona yükselmiştir. •2019 Şubat ayı sonunda uçak sayısı 338 iken 2020 Şubat ayı sonunda 358 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827126BIST