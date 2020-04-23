***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.04.2020 12:23
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylığı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulan Sayın Melih Şükrü Ecertaş hakkında SPK'nın 17.04.2020 tarihli yazısı ile uygunluk verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840001
BIST
18:0598.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 551,98
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
18:056,9721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0091
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9988
En Düşük
6,9640
18:057,5180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0383
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5670
En Düşük
7,5110
18:05386,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,08
|Açılış
|: 386,78
|
|Önceki Kapanış
|: 384,70
|
387,77
En Düşük
383,52
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|MEMSA
|0,29
|365.203
|% 0,00
|
|PETKM
|3,43
|209.966.922
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|SNGYO
|0,97
|28.800.879
|% 0,00
|
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|MEMSA
|0,29
|365.203
|% 0,00
|
|PETKM
|3,43
|209.966.922
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|SNGYO
|0,97
|28.800.879
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|ECILC
|4,66
|591.576.599
|% 0,00
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 0,00
|
|ASELS
|26,78
|459.777.757
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,80
|314.189.253
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,61
|403.344.022
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,00
|287.364.307
|% 0,00
|
|KARSN
|1,57
|219.298.781
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5847
|8,6278
|% 0,04
|
|Frank
|7,1151
|7,1580
|% -0,52
|
|Riyal
|1,8483
|1,8576
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|11,90
|
|Altın Gr.
|387
|387
|2,53
|
|Cumhuriyet
|2.480
|2.542
|10,40
|
|Tam
|2.545
|2.608
|10,70
|
|Yarım
|1.240
|1.273
|5,20
|
|Çeyrek
|622
|637
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|15,31
|15,34
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,06
|
|B. Petrol
|22,13
|22,13
|1,76
|