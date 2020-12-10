***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımızın Kasım 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:Kasım 2019 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 2 milyon olarak gerçekleşmiştir.Yolcu doluluk oranı Kasım 2020 döneminde %62,2 olarak gerçekleşmiştir.Taşınan Kargo-Posta, Kasım 2019 döneminde 145.007 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %8,5'lik azalışla 132.667 tona düşmüştür.Ortaklığımızın Ocak-Kasım 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:Ocak-Kasım 2019 döneminde 68,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 26,1 milyon olarak gerçekleşmiştir.• Yolcu doluluk oranı 10 puanlık azalma ile %71,7 olarak gerçekleşmiştir.Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Kasım 2019 döneminde 172,3 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %60,1 azalarak 68,7 milyar olarak gerçekleşmiştir.Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Kasım 2019 döneminde 1.405.908 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %4,9'luk azalışla 1.336.685 ton olarak gerçekleşmiştir.2020 Kasım ayı sonunda filodaki uçak sayısı 364 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892594BIST