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***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.12.2020 09:49



***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Ortaklığımızın Kasım 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 

Kasım 2019 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 2 milyon olarak gerçekleşmiştir.
 

Yolcu doluluk oranı Kasım 2020 döneminde %62,2 olarak gerçekleşmiştir.
 

Taşınan Kargo-Posta, Kasım 2019 döneminde 145.007 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %8,5'lik azalışla 132.667 tona düşmüştür.
Ortaklığımızın Ocak-Kasım 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 

Ocak-Kasım 2019 döneminde 68,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 26,1 milyon olarak gerçekleşmiştir.
 
• Y
olcu doluluk oranı 10 puanlık azalma ile %71,7 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Kasım 2019 döneminde 172,3 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %60,1 azalarak 68,7 milyar olarak gerçekleşmiştir.
 

Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Kasım 2019 döneminde 1.405.908 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %4,9'luk azalışla 1.336.685 ton olarak gerçekleşmiştir.

2020 Kasım ayı sonunda filodaki uçak sayısı 364 olmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892594


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