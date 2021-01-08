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***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.01.2021 16:56



***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ortaklığımızın Aralık 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •Aralık 2019 döneminde 5,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 1,9 milyon olarak gerçekleşmiştir.  •Yolcu doluluk oranı Aralık 2020 döneminde %64,1 olarak gerçekleşmiştir.  •Taşınan Kargo-Posta, Aralık 2019 döneminde 138.446 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %6,5'lik artışla 147.396 tona ulaşmıştır. Ortaklığımızın Ocak-Aralık 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •Ocak-Aralık 2019 döneminde 74,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 28 milyon olarak gerçekleşmiştir.  •Yolcu doluluk oranı 10,6 puanlık azalma ile %71 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Aralık 2019 döneminde 187,7 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %60,1 azalarak 75 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Aralık 2019 döneminde 1.544.365 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %3,7'lik azalışla 1.487.233 ton olarak gerçekleşmiştir. •2020 Aralık ayı sonunda filodaki uçak sayısı 363 olmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898418


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