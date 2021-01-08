***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.01.2021 16:56
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklığımızın Aralık 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: •Aralık 2019 döneminde 5,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 1,9 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı Aralık 2020 döneminde %64,1 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Aralık 2019 döneminde 138.446 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %6,5'lik artışla 147.396 tona ulaşmıştır. Ortaklığımızın Ocak-Aralık 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: •Ocak-Aralık 2019 döneminde 74,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 28 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 10,6 puanlık azalma ile %71 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Aralık 2019 döneminde 187,7 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %60,1 azalarak 75 milyar olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Aralık 2019 döneminde 1.544.365 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %3,7'lik azalışla 1.487.233 ton olarak gerçekleşmiştir. •2020 Aralık ayı sonunda filodaki uçak sayısı 363 olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898418
BIST
17:081.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 14,82
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:087,3314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0167
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:089,0041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0185
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:08445,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -6,18
|Açılış
|: 445,85
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,51
BIST En Aktif Hisseler17:06
|INVEO
|58,30
|83.898.188
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.251.715
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|109.997.923
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,54
|2.772.148.268
|% -2,31
|
|KOZAL
|116,80
|2.267.038.167
|% 7,65
|
|GARAN
|10,77
|2.166.236.851
|% 2,38
|
|THYAO
|12,85
|1.359.570.620
|% 1,34
|
|SISE
|7,44
|1.236.291.923
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,54
|2.772.148.268
|% -2,31
|
|SKBNK
|1,61
|971.354.596
|% 3,87
|
|GARAN
|10,77
|2.166.236.851
|% 2,38
|
|PETKM
|5,25
|909.669.497
|% 0,00
|
|SISE
|7,44
|1.236.291.923
|% 0,81
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3264
|7,3316
|% -0,22
|
|Euro
|8,9957
|9,0038
|% -0,21
|
|Sterlin
|9,9680
|10,0180
|% 0,33
|
|Frank
|8,2828
|8,3327
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9514
|1,9612
|% -0,03
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-23,94
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-6,85
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|-39,00
|
|Tam
|2.943
|3.021
|-35,69
|
|Yarım
|1.423
|1.461
|-17,26
|
|Çeyrek
|713
|731
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,64
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,15
|
|B. Petrol
|55,24
|55,24
|0,86
|
Seans Raporu
17:06
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-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 45 artarak (% 0.98 ) 1, 380
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BASCM, TKNSA, OLMIP, KAPLM, INVEO, KRVGD, YESIL, CMBTN, ISBIR, GLBMD
-
17:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BALAT, UMPAS, DIRIT, SNKRN
-
17:18
PKART, RODRG, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:18
BALAT, OYAYO, TTRAK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında