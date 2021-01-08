***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımızın Aralık 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: •Aralık 2019 döneminde 5,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 1,9 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı Aralık 2020 döneminde %64,1 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Aralık 2019 döneminde 138.446 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %6,5'lik artışla 147.396 tona ulaşmıştır. Ortaklığımızın Ocak-Aralık 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: •Ocak-Aralık 2019 döneminde 74,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 28 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 10,6 puanlık azalma ile %71 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Aralık 2019 döneminde 187,7 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %60,1 azalarak 75 milyar olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Aralık 2019 döneminde 1.544.365 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %3,7'lik azalışla 1.487.233 ton olarak gerçekleşmiştir. •2020 Aralık ayı sonunda filodaki uçak sayısı 363 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898418BIST