***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.05.2021 18:26
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklığımızın 2021 yılı birince çeyreğine ilişkin konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve güncel yatırımcı sunumu Ortaklığımız internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934245
BIST
18:051.421
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 23,33
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.421
En Düşük
1.400
18:058,2570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0180
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2395
18:059,9740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0034
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
18:05475,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,23
|Açılış
|: 475,98
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
478,63
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,32
|66.757.308
|% 10,00
|
|KSTUR
|321,20
|1.620.166
|% 10,00
|
|MRSHL
|271,70
|1.812.239
|% 10,00
|
|CLEBI
|247,50
|21.947.967
|% 10,00
|
|MERIT
|278,60
|2.053.690
|% 9,99
|
|UTPYA
|27,00
|2.917.871
|% -10,00
|
|ATLAS
|1,62
|15.303.124
|% -10,00
|
|KRTEK
|10,53
|38.512.064
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|91.642.505
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|18.580.445
|% -9,95
|
|THYAO
|12,92
|1.256.572.058
|% 5,64
|
|GARAN
|7,37
|984.971.801
|% 2,22
|
|KOZAL
|115,80
|851.531.907
|% 2,48
|
|PETKM
|6,80
|759.625.144
|% 1,34
|
|SISE
|7,73
|692.630.449
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,12
|331.409.937
|% 0,95
|
|GARAN
|7,37
|984.971.801
|% 2,22
|
|EKGYO
|1,85
|240.493.231
|% 1,65
|
|PETKM
|6,80
|759.625.144
|% 1,34
|
|THYAO
|12,92
|1.256.572.058
|% 5,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2554
|8,2570
|% -0,22
|
|Euro
|9,9601
|9,9740
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,4571
|11,5145
|% 0,49
|
|Frank
|9,0224
|9,0768
|% -0,04
|
|Riyal
|2,1964
|2,2074
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|23,90
|
|Altın Gr.
|476
|477
|5,80
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,93
|0,99
|
|Gümüş Gr.
|7,15
|7,15
|0,25
|
|B. Petrol
|67,47
|67,47
|0,71
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BSOKE
Yüzde 7.49 oranında artışla 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 730, 107 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 33 artarak (% 1.46 ) 1, 478
-
17:58XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 37 üstünde . İşlem hacmi 13, 212.00 milyon TL de
-
17:58AKCNS
Yüzde 4.85 oranında artışla 19.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 711, 690 adet işlem
-
17:57KONYA
Yüzde 7.27 oranında artışla 959.00 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 386 adet işlem