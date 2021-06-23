***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2021 11:16
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Dallas ve Denver şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943710
BIST
14:071.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,68
|Açılış
|: 1.415
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|Önceki Kapanış
|: 1.410
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1.420
En Düşük
1.404
14:078,6337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
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|Açılış
|: 8,6250
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,5973
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496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler14:05
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|25.772.662
|% 9,99
|
|OZBAL
|12,24
|70.268.181
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|21.696.374
|% 9,96
|
|RAYSG
|9,85
|1.360.125
|% 9,93
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|BOBET
|5,31
|71.307.172
|% -6,02
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|SUMAS
|55,50
|57.906
|% -5,93
|
|THYAO
|14,64
|634.542.509
|% -0,81
|
|EKGYO
|2,11
|614.453.206
|% -1,86
|
|GARAN
|8,25
|553.888.767
|% -0,84
|
|HALKB
|5,27
|542.064.895
|% 0,00
|
|KOZAL
|122,10
|449.155.992
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,11
|614.453.206
|% -1,86
|
|HALKB
|5,27
|542.064.895
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|197.984.800
|% -0,91
|
|GARAN
|8,25
|553.888.767
|% -0,84
|
|VAKBN
|3,64
|165.234.153
|% -0,27
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6294
|8,6337
|% -0,19
|
|Euro
|10,3096
|10,3168
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,0081
|12,0683
|% -0,18
|
|Frank
|9,3548
|9,4112
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2931
|2,3046
|% -0,29
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,01
|
|Altın Gr.
|494
|495
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.327
|-12,00
|
|Tam
|3.259
|3.343
|-14,40
|
|Yarım
|1.575
|1.617
|-6,97
|
|Çeyrek
|790
|809
|-3,49
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|0,03
|
|B. Petrol
|75,43
|75,43
|0,62
|