***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2021 09:10
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Filipinler'in Cebu şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951909
BIST
11:581.346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,51
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
11:588,5737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0214
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5771
En Düşük
8,5413
11:5810,1064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1319
En Düşük
10,0795
11:58494,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,57
|Açılış
|: 494,90
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler11:56
|IDGYO
|2,32
|13.581.840
|% 9,95
|
|AVHOL
|5,77
|10.054.046
|% 9,90
|
|EDIP
|5,56
|56.833.072
|% 9,88
|
|AGYO
|2,79
|20.711.099
|% 9,84
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|AYCES
|56,45
|916.505
|% -4,00
|
|GEREL
|5,93
|21.408.257
|% -3,58
|
|EUKYO
|7,27
|956.480
|% -3,58
|
|SANFM
|20,02
|2.938.539
|% -3,56
|
|THYAO
|12,30
|226.964.795
|% -0,08
|
|GARAN
|8,14
|209.799.001
|% -0,12
|
|PETKM
|5,34
|171.942.020
|% -1,48
|
|YAYLA
|5,34
|168.057.947
|% 9,65
|
|EREGL
|18,19
|156.580.303
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,24
|115.020.931
|% -0,88
|
|PEKGY
|0,99
|51.604.687
|% -1,00
|
|PETKM
|5,34
|171.942.020
|% -1,48
|
|YAYLA
|5,34
|168.057.947
|% 9,65
|
|TSPOR
|3,23
|97.381.613
|% 5,56
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5704
|8,5737
|% 0,25
|
|Euro
|10,1004
|10,1074
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,7811
|11,8402
|% -0,02
|
|Frank
|9,3090
|9,3651
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2791
|2,2905
|% 0,25
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-1,43
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,81
|
|Cumhuriyet
|3.284
|3.334
|-5,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|-2,11
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|-1,02
|
|Çeyrek
|792
|810
|-0,51
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,93
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,92
|73,92
|0,22
|