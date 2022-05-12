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***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.05.2022 10:04
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Ortaklığımızın Nisan 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Nisan 2019 döneminde 5,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 5 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı Nisan 2022 döneminde %74,5 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Nisan 2019 döneminde 98.442 ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %48,5'lik artışla 146.224 tona ulaşmıştır. Ortaklığımızın Ocak – Nisan 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Ocak – Nisan 2019 döneminde 22,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 17,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oran
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BIST En Aktif Hisseler10:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 188,20 374.518 % 9,99  
UZERB 43,38 535.222 % 9,99  
IMASM 32,06 3.272.204 % 9,95  
GLBMD 7,86 4.845.438 % 9,93  
KZBGY 73,75 6.372.205 % 7,82  
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10:20 Alış Satış %  
Dolar 15,4538 15,4603 % 0,50  
Euro 16,1035 16,1266 % 0,75  
Sterlin 18,8103 18,9046 % 0,72  
Frank 15,3674 15,4600 % 0,78  
Riyal 4,1083 4,1289 % 0,65  
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10:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.824 2,03  
Altın Gr. 905 905 5,68  
Cumhuriyet 6.110 6.202 -61,00  
Tam 6.085 6.239 -52,70  
Yarım 2.941 3.018 -25,49  
Çeyrek 1.475 1.509 -12,75  
Gümüş.Ons 20,80 20,82 0,12  
Gümüş Gr. 10,33 10,34 0,12  
B. Petrol 108 108 0,90  
Seans Raporu 10:20
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