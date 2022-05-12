***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2022 10:04
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklığımızın Nisan 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Nisan 2019 döneminde 5,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 5 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı Nisan 2022 döneminde %74,5 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Nisan 2019 döneminde 98.442 ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %48,5'lik artışla 146.224 tona ulaşmıştır. Ortaklığımızın Ocak – Nisan 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Ocak – Nisan 2019 döneminde 22,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 17,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oran
10:202.422
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 31,04
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.423
En Düşük
2.412
10:2015,4603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0763
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,5144
En Düşük
15,3668
10:2016,1266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1208
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,1945
En Düşük
15,9645
10:20906,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 7,35
|Açılış
|: 906,94
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler10:20
|KENT
|188,20
|374.518
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|535.222
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|3.272.204
|% 9,95
|
|GLBMD
|7,86
|4.845.438
|% 9,93
|
|KZBGY
|73,75
|6.372.205
|% 7,82
|
|UFUK
|40,88
|226.434
|% -10,00
|
|LIDFA
|5,59
|1.029.941
|% -9,98
|
|KAPLM
|62,70
|13.529.412
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|785.551
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|37.205.486
|% -9,95
|
|THYAO
|42,68
|650.772.594
|% 1,96
|
|SAHOL
|19,28
|482.254.867
|% 1,74
|
|SISE
|19,93
|382.885.984
|% 1,68
|
|ASELS
|23,10
|260.653.277
|% 2,03
|
|KRDMD
|15,94
|220.998.621
|% 1,08
|
|DOHOL
|3,74
|109.116.919
|% 2,75
|
|EKGYO
|2,70
|69.401.290
|% 1,12
|
|SAHOL
|19,28
|482.254.867
|% 1,74
|
|SISE
|19,93
|382.885.984
|% 1,68
|
|THYAO
|42,68
|650.772.594
|% 1,96
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4538
|15,4603
|% 0,50
|
|Euro
|16,1035
|16,1266
|% 0,75
|
|Sterlin
|18,8103
|18,9046
|% 0,72
|
|Frank
|15,3674
|15,4600
|% 0,78
|
|Riyal
|4,1083
|4,1289
|% 0,65
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|2,03
|
|Altın Gr.
|905
|905
|5,68
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,80
|20,82
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,34
|0,12
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,90
|