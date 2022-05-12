***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımızın Nisan 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Nisan 2019 döneminde 5,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 5 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı Nisan 2022 döneminde %74,5 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Nisan 2019 döneminde 98.442 ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %48,5'lik artışla 146.224 tona ulaşmıştır. Ortaklığımızın Ocak – Nisan 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Ocak – Nisan 2019 döneminde 22,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 17,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oran