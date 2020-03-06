***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.03.2020 08:05
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 1379999999.99 TRY İşlem Görüyor
C Nama 0,01 TRY 0.01 TRY Türk Hava Yolları AO Ana Sözleşmesi 14. Madde'de açıklanmaktadır. İşlem Görmüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BİLAL EKŞİ Genel Müdür Elektronik Mühendisi Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcra Komitesi Başkan Vekili TEC LTD Müdürler Kurulu Üyesi
MURAT ŞEKER Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Endüstri Mühendisi Genel Müdür (Mali) Yardımcısı TURGEV Yönetim Kurulu Üyesi, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Boğaziçi Üniversitesi Yarı Zamanlı Eğitmen, THY Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET BOLAT Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcısı Endüstri Mühendisi Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcısı, Yatırım Yönetimi Başkanı TAI Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET AKİF KONAR Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı Mühendis Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı, Pazarlama ve Satış Başkanı (1. Bölge)
AHMET OLMUŞTUR Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcısı, Gelir Yönetimi Başkanı SunExpress Yönetim Kurulu Üyesi
ABDULKERİM ÇAY Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcısı TCI Kabin İçi Sistemleri Yönetim Kurulu Üyesi,THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi,THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi
ALİ SERDAR YAKUT Genel Müdür (Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri) Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi Genel Müdür (Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri) Yardımcısı TAFA Yönetim Kurulu Üyesi
AYKUT ALPA Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yardımcısı Pilot Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yardımcısı, Uçuş Eğitim Başkanı, Sorumlu Kaptan Pilot
TURHAN ÖZEN Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı TGS Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824802
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