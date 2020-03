***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 1379999999.99 TRY İşlem GörüyorC Nama 0,01 TRY 0.01 TRY Türk Hava Yolları AO Ana Sözleşmesi 14. Madde'de açıklanmaktadır. İşlem GörmüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBİLAL EKŞİ Genel Müdür Elektronik Mühendisi Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcra Komitesi Başkan Vekili TEC LTD Müdürler Kurulu ÜyesiMURAT ŞEKER Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Endüstri Mühendisi Genel Müdür (Mali) Yardımcısı TURGEV Yönetim Kurulu Üyesi, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Boğaziçi Üniversitesi Yarı Zamanlı Eğitmen, THY Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiAHMET BOLAT Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcısı Endüstri Mühendisi Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcısı, Yatırım Yönetimi Başkanı TAI Yönetim Kurulu ÜyesiMEHMET AKİF KONAR Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı Mühendis Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı, Pazarlama ve Satış Başkanı (1. Bölge)AHMET OLMUŞTUR Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcısı, Gelir Yönetimi Başkanı SunExpress Yönetim Kurulu ÜyesiABDULKERİM ÇAY Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcısı TCI Kabin İçi Sistemleri Yönetim Kurulu Üyesi,THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi,THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ÜyesiALİ SERDAR YAKUT Genel Müdür (Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri) Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi Genel Müdür (Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri) Yardımcısı TAFA Yönetim Kurulu ÜyesiAYKUT ALPA Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yardımcısı Pilot Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yardımcısı, Uçuş Eğitim Başkanı, Sorumlu Kaptan PilotTURHAN ÖZEN Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı TGS Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824802BIST