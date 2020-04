***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET İLKER AYCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 04.04.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, İcra Komitesi Başkanı Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı, DEİK bünyesindeki Türkiye-ABD, Türkiye-Kanada, Türkiye-Brezilya, Türkiye-İngiltere İş Konseyi üyelikleri, Türkiye Futbol Federasyonu Denetim Kurulu Başkanı, THY Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TGS Yer Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, THY Do&Co İkram Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, SunExpress A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, We World Express Limited Şti. Yönetim Kurulu Başkanı, Cornea Havacılık Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık A.Ş.,Yönetim Kurulu Başkanı 0 C Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi BaşkanıMECİT EŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akademisyen 29.03.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcra Komitesi Başkan Vekili İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi 0 A Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi Başkan VekiliSALİM ARDA ERMUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.06.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Komitesi Üyesi Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi, Viyana Ekonomik Forumu Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkanı 0 A Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi ÜyesiBİLAL EKŞİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 21.10.2016 İcrada Görevli Değil Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcra Komitesi Başkan Vekili TEC LTD Müdürler Kurulu Üyesi, TR Uçuşa Uygunluk Belgelendirme Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı 0 A Bağımsız Üye DeğilMİTHAT GÖRKEM AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Pilot 04.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Genel Havacılık VİP Uçakları Operasyon Başkanı, Sorumlu Kaptan Pilot T.C Cumhurbaşkanlığı Uçakları Sorumlu Kaptan Pilot (Ek görevli), THY Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 0 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiORHAN BİRDAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.06.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, TOSFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 0 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMELİH ŞÜKRÜ ECERTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi "Eurasia Invest A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, THY Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi" 0 A Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840001 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiMEHMET MUZAFFER AKPINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 24.04.2007 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Dost Enerji Yönetim Kurulu Başkanı, MV Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Portmobil Yönetim Kurulu Başkanı, Kimya Teknik Yönetim Kurulu Üyesi,KVK Teknoloji Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 A Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766367 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiFATMANUR ALTUN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 04.05.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı, KADEM Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, ESKAR (Marmara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) Yönetim Kurulu Üyesi 0 A Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766367 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840005BIST