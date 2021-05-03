***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET İLKER AYCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 04.04.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı, İcra Komitesi Başkanı Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı, DEİK bünyesindeki Türkiye-ABD, Türkiye-Brezilya, Türkiye-İngiltere İş Konseyi üyelikleri, Türkiye Futbol Federasyonu Denetleme Kurulu Başkanı, THY Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TGS Yer Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, THY Do&Co İkram Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, SunExpress A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, We World Express Limited Şti. Yönetim Kurulu Başkanı, Cornea Havacılık Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık A.Ş.,Yönetim Kurulu Başkanı, THY Teknoloji ve Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, THY Hava Kargo Taşımacılığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı 0 C Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi BaşkanıMECİT EŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akademisyen 29.03.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcra Komitesi Başkan Vekili İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi 0 A Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi Başkan VekiliBİLAL EKŞİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 21.10.2016 İcrada Görevli Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcra Komitesi Başkan Vekili TEC LTD Müdürler Kurulu Üyesi, TR Uçuşa Uygunluk Belgelendirme Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı 0 A Bağımsız Üye DeğilMURAT ŞEKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 26.03.2021 İcrada Görevli Genel Müdür (Mali) Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Komitesi Üyesi TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, SunExpress A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 A Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi ÜyesiMİTHAT GÖRKEM AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Pilot 04.05.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, İcra Komitesi Üyesi, Genel Havacılık VİP Uçakları Operasyon Başkanı, Sorumlu Kaptan Pilot T.C Cumhurbaşkanlığı Uçakları Sorumlu Kaptan Pilot (Ek görevli), THY Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 0 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, İcra Komitesi ÜyesiORHAN BİRDAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.06.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, TOSFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 0 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMEHMET MUZAFFER AKPINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 24.04.2007 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, İcra Komitesi Üyesi Dost Enerji Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı, MV Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Portmobil Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, Kimya Teknik ve Kimaş Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili,KVK Teknoloji Ürünleri A.Ş. Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Muzaffer Akpınar Vakfı Başkanı, THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 A Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914362 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, İcra Komitesi ÜyesiFATMANUR ALTUN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 04.05.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı, KADEM Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, ESKAR (Marmara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) Yönetim Kurulu Üyesi 0 A Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914362 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıMELİH ŞÜKRÜ ECERTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Eurasia Invest A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, THY Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 0 A Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914362 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBİLAL EKŞİ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcra Komitesi Başkan Vekili TEC LTD Müdürler Kurulu Üyesi, TR Uçuşa Uygunluk Belgelendirme Hizmetleri Yönetim Kurulu BaşkanıMURAT ŞEKER Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi, Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Ekonomist Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi, Genel Müdür (Mali) Yardımcısı TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, SunExpress A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiAHMET BOLAT Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcısı Endüstri Mühendisi Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcısı TCI Kabin İçi Sistemleri San. ve Tic. Başkan Vekili, TAI Yönetim Kurulu Başkan VekiliMEHMET AKİF KONAR Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı Mühendis Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı TCI Kabin İçi Sistemleri Yönetim Kurulu ÜyesiAHMET OLMUŞTUR Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcısı SunExpress A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiABDULKERİM ÇAY Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcısı TCI Kabin içi Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Uçak Koltuk Üretim San. ve Tic. A.Ş. (TSI) Yönetim Kurulu Başkanı, THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş. Başkan Vekili, Güney Tankercilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kuzey Tankercilik A.Ş. Başkan VekiliALİ SERDAR YAKUT Genel Müdür (Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri) Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi Genel Müdür (Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri) Yardımcısı THY Teknik A.Ş Başkan Vekili, CORNEA Havacılık Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, THY Teknoloji ve Bilişim A.Ş. Genel MüdürüBARAN GÜLBARAN Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yardımcısı Pilot Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yardımcısı, Uçuş Eğitim Başkanı, Ekip Planlama Başkanı, Eğitim Kontrol Pilotu THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme A.Ş.Yönetim Kurulu ÜyesiTURHAN ÖZEN Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, THY Teknoloji ve Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, We World Express Yönetim Kurulu Üyesi, THY Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, THY Hava Kargo Taşımacılığı A.Ş Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934249BIST