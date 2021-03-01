***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.11.2020Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi01/03/2021Karar Sayısı59Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıOrtaklığımız Yönetim Kurulu'nun 01.03.2021 tarih, 59 sayılı kararıyla onaylanmış olan 31 Aralık 2020 tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ektedir. Buna görea) Söz konusu Finansal Tablolar, Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun tarafımızdan incelendiğini,b) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktiflerini, pasiflerini, finansal durumu ve kar zararıyla ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındaki faaliyetlerle birlikte, Ortaklığımız'ın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.Saygılarımızla,TÜRK HAVA YOLLARI A.O.Dr. Zekeriya Demir Doç. Dr. Murat ŞEKER Bilal EKŞİMuhasebe ve Mali Kontrol Başkanı Genel Müdür (Mali) Yrd. Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914353BIST