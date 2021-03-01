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***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

01.03.2021 23:25



***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.11.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/03/2021
Karar Sayısı
59
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

               Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nun 01.03.2021 tarih, 59 sayılı kararıyla onaylanmış olan 31 Aralık 2020 tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ektedir. Buna göre  
a)    Söz konusu Finansal Tablolar, Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun tarafımızdan incelendiğini,
b)       Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)     Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktiflerini, pasiflerini, finansal durumu ve kar zararıyla ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındaki faaliyetlerle birlikte, Ortaklığımız'ın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.
Saygılarımızla,
                                                  TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
Dr. Zekeriya Demir                              Doç. Dr. Murat ŞEKER         Bilal EKŞİ
Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanı    Genel Müdür (Mali) Yrd.       Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914353


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Gümüş Gr. 6,22 6,23 0,01  
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