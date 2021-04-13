***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Yönetim Kurulu Komiteleri
13.04.2021 16:26
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12.04.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklaması'nın şablonu Yönetim Kurulu Komiteleri şablonu olarak düzeltilmiştir. Denetimden Sorumlu Komite'ye Komite Başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Muzaffer Akpınar'ın, Komite üyesi olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Melih Şükrü Ecertaş'ın Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Komite Başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatmanur Altun'un, Komite üyeleri olarak Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Mithat Görkem Aksoy ve Sn. Orhan Birdal ile Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Kadir Coşkun'un Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Komite Başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Melih Şükrü Ecertaş'ın, Komite üyesi olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Muzaffer Akpınar'ın İcra Komitesi'ne Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet İlker Aycı'nın İcra Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mecit Eş'in İcra Komitesi Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat Şeker, Sn. Mehmet Muzaffer Akpınar, Sn. Mithat Görkem Aksoy'un ise İcra Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927477
BIST
16:191.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,19
|Açılış
|: 1.380
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|Önceki Kapanış
|: 1.376
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1.386
En Düşük
1.353
16:198,1472
En Yüksek
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|: -0,03%
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|Açılış
|: 8,1400
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|Önceki Kapanış
|: 8,1300
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8,1754
En Düşük
8,1156
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En Yüksek
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|: 0,11%
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|: 9,7050
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|Önceki Kapanış
|: 9,6800
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En Düşük
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|: 0,53%
|| 2,42
|Açılış
|: 456,47
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|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
456,99
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:19
|QUAGR
|21,90
|1.157.349
|% 9,99
|
|MTRKS
|49,56
|6.473.973
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.523.624
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|2.156.631
|% 9,96
|
|BJKAS
|13,51
|250.007.298
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,78
|10.777.186
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.379.655
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,56
|1.533.415.336
|% 7,07
|
|GARAN
|6,71
|959.531.754
|% 1,36
|
|KRDMD
|7,41
|611.742.206
|% 0,95
|
|FENER
|32,50
|588.248.560
|% 3,83
|
|THYAO
|11,80
|571.766.329
|% -1,42
|
|EKGYO
|1,80
|466.277.958
|% -1,10
|
|TSKB
|1,29
|281.120.488
|% -3,73
|
|YKBNK
|2,08
|445.425.590
|% 0,48
|
|GARAN
|6,71
|959.531.754
|% 1,36
|
|EREGL
|17,56
|1.533.415.336
|% 7,07
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1419
|8,1472
|% -0,03
|
|Euro
|9,7172
|9,7272
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,1447
|11,2006
|% -0,20
|
|Frank
|8,8013
|8,8544
|% 0,00
|
|Riyal
|2,1662
|2,1771
|% -0,01
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|8,83
|
|Altın Gr.
|456
|456
|1,57
|
|Cumhuriyet
|3.013
|3.059
|7,00
|
|Tam
|3.003
|3.078
|10,18
|
|Yarım
|1.451
|1.489
|4,92
|
|Çeyrek
|728
|745
|2,46
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,34
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,63
|0,13
|
|B. Petrol
|63,97
|63,97
|0,69
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Seans Raporu
16:19
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16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7 artarak (% 0.59 ) 1, 194
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16:34
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16:34
YAPRK, TKURU, EREGL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:34
VESTL, MRGYO, OYLUM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında