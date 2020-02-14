TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,86
|659.046.515
|% 19,17
|AYCES
|12,74
|6.172.972
|% 14,98
|BJKAS
|3,06
|505.419.993
|% 12,50
|GEDIK
|12,22
|56.748.759
|% 12,11
|ALCTL
|19,76
|59.758.663
|% 10,95
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8757
|7,9152
|% 0,19
|Frank
|6,1537
|6,1907
|% 0,14
|Riyal
|1,6117
|1,6198
|% 0,33
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|-1,38
|Altın Gr.
|307
|307
|0,86
|Cumhuriyet
|2.032
|2.062
|2,00
|Tam
|2.023
|2.074
|0,89
|Yarım
|978
|1.003
|0,43
|Çeyrek
|490
|502
|0,22
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,71
|0,04
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,02
|B. Petrol
|57,27
|57,27
|0,93
Seans Raporu
- 16:27GYHOL Yüzde -4.96 oranında düşüşle 25.66 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 040 adet işlem
- 16:26XU100 Endeks 120, 328 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 9, 908.00 milyon TL de
- 16:26MAALT Yüzde -3.66 oranında düşüşle 84.15 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 835 adet işlem
- 16:25HDFGS Yüzde -4.88 oranında düşüşle 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 410, 280 adet işlem
- 16:24TKNSA Yüzde -3.42 oranında düşüşle 9.61 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 365, 142 adet işlem