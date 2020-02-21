***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 10:47
***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TIRE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TIRE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820740
BIST
15:25116.920
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 1.277,89
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
15:256,1221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0210
|Açılış
|: 6,1210
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
15:256,6138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0277
|Açılış
|: 6,6140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6211
En Düşük
6,5655
15:25321,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 3,92
|Açılış
|: 321,61
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
322,24
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|DGGYO
|6,71
|32.314.165
|% 17,93
|
|HUBVC
|31,62
|69.068.496
|% 11,97
|
|RYSAS
|8,90
|3.339.892
|% 11,67
|
|GYHOL
|26,16
|387.543
|% 10,94
|
|KOZAA
|12,38
|510.895.352
|% 10,14
|
|MIPAZ
|3,09
|147.883.670
|% -13,20
|
|HATEK
|8,37
|10.076.062
|% -9,71
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|TSPOR
|5,76
|79.551.887
|% -7,54
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|THYAO
|14,47
|1.328.633.130
|% 0,70
|
|ASELS
|28,82
|900.766.618
|% 1,62
|
|IPEKE
|9,76
|545.819.897
|% 5,97
|
|KOZAA
|12,38
|510.895.352
|% 10,14
|
|HALKB
|6,82
|388.386.868
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,54
|271.601.253
|% 0,65
|
|ODAS
|2,11
|320.556.312
|% 2,93
|
|CEMAS
|1,25
|163.082.725
|% 1,63
|
|IHLGM
|1,21
|149.034.199
|% 2,54
|
|KRDMD
|2,77
|338.873.664
|% 2,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8924
|7,9320
|% 0,72
|
|Frank
|6,2081
|6,2455
|% 0,52
|
|Riyal
|1,6270
|1,6351
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|15,15
|
|Altın Gr.
|322
|322
|4,35
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|33,00
|
|Tam
|2.124
|2.177
|37,06
|
|Yarım
|1.027
|1.053
|17,93
|
|Çeyrek
|515
|527
|8,97
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,55
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,65
|3,65
|0,05
|
|B. Petrol
|58,15
|58,15
|-1,16
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