***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.03.2020 10:03
***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TIRE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TIRE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833094
BIST
14:5588.062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -63,15
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
14:556,5666
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,1172
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5706
En Düşük
6,4403
14:557,2534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0685
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2682
En Düşük
7,1420
14:55341,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 3,85
|Açılış
|: 341,91
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
342,87
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|IHYAY
|0,66
|29.684.523
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|5.349.832
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.281.799
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|10.983.715
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.726.633
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,16
|290.706
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|306.459
|% -9,90
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|MTRYO
|3,88
|3.150.624
|% -9,13
|
|MMCAS
|0,81
|13.056
|% -8,99
|
|THYAO
|8,66
|478.386.948
|% -2,26
|
|ASELS
|23,46
|387.039.321
|% 1,47
|
|PGSUS
|31,52
|341.089.542
|% -8,74
|
|GARAN
|8,00
|291.034.866
|% 1,52
|
|SASA
|7,86
|268.462.857
|% 8,26
|
|IHLGM
|0,94
|137.424.853
|% 4,44
|
|IHLAS
|0,48
|49.020.451
|% 2,13
|
|GSRAY
|1,94
|160.327.194
|% 0,52
|
|TSPOR
|2,72
|180.980.966
|% 5,02
|
|THYAO
|8,66
|478.386.948
|% -2,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1253
|8,1661
|% 1,55
|
|Frank
|6,8218
|6,8629
|% 0,95
|
|Riyal
|1,7388
|1,7475
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.622
|-7,16
|
|Altın Gr.
|342
|342
|4,13
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,03
|14,08
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|26,39
|26,39
|-1,56
|