***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2020 13:52
***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TIRE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833802
BIST
15:0388.989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -654,33
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
15:036,6705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0555
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6717
En Düşük
6,6108
15:037,2977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0037
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2611
15:03339,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 3,90
|Açılış
|: 339,68
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|2.270.543
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,13
|19.158.551
|% -9,80
|
|YBTAS
|4.575,00
|132.261
|% -8,53
|
|PEKGY
|2,49
|23.937.466
|% -7,78
|
|GEDIK
|17,65
|12.662.866
|% -7,54
|
|INFO
|7,99
|558.370
|% -5,89
|
|THYAO
|9,05
|565.107.601
|% -0,22
|
|ASELS
|23,08
|504.508.569
|% -2,20
|
|SASA
|8,86
|480.013.561
|% 1,03
|
|GARAN
|7,96
|431.823.197
|% -2,09
|
|PETKM
|3,33
|401.180.741
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,08
|214.498.445
|% 2,86
|
|ODAS
|1,39
|212.220.742
|% 2,21
|
|IHLAS
|0,53
|69.584.099
|% 3,92
|
|KRDMD
|1,94
|258.527.905
|% 2,11
|
|PETKM
|3,33
|401.180.741
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2265
|8,2678
|% 0,47
|
|Frank
|6,8750
|6,9164
|% 0,31
|
|Riyal
|1,7660
|1,7748
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.583
|1.583
|5,90
|
|Altın Gr.
|340
|341
|4,89
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,92
|13,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,01
|
|B. Petrol
|25,44
|25,44
|-0,91
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