***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2020 15:15
***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TIRE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833840
BIST
15:1488.673
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -970,93
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
15:146,6726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0576
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6726
En Düşük
6,6108
15:147,2924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2611
15:14340,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 4,24
|Açılış
|: 340,02
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|2.284.423
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,13
|19.171.522
|% -9,80
|
|GEDIK
|17,36
|12.872.811
|% -9,06
|
|YBTAS
|4.575,00
|132.261
|% -8,53
|
|PEKGY
|2,48
|24.190.619
|% -8,15
|
|RTALB
|5,26
|12.840.061
|% -7,72
|
|THYAO
|9,01
|584.080.191
|% -0,66
|
|ASELS
|22,94
|542.495.219
|% -2,80
|
|SASA
|8,72
|492.785.052
|% -0,57
|
|GARAN
|7,87
|457.007.484
|% -3,20
|
|PETKM
|3,33
|402.045.592
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,07
|217.315.243
|% 1,90
|
|ODAS
|1,38
|214.214.929
|% 1,47
|
|KRDMD
|1,93
|266.685.973
|% 1,58
|
|IHLAS
|0,52
|70.125.530
|% 1,96
|
|PETKM
|3,33
|402.045.592
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2210
|8,2622
|% 0,40
|
|Frank
|6,8753
|6,9168
|% 0,31
|
|Riyal
|1,7663
|1,7752
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.583
|1.583
|5,90
|
|Altın Gr.
|340
|341
|4,89
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,92
|13,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,01
|
|B. Petrol
|25,44
|25,44
|-0,91
|