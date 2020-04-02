***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2020 10:41
***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TIRE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834108
BIST
10:5289.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 293,42
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
89.207
10:526,6951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0073
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7126
En Düşük
6,6438
10:527,3523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0057
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3705
En Düşük
7,2888
10:52343,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,34
|Açılış
|: 343,49
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.120.729
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|76.580
|% 9,92
|
|SANFM
|5,42
|2.416.527
|% 9,72
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|RTALB
|4,62
|2.858.182
|% -9,94
|
|CASA
|8,82
|573
|% -9,72
|
|GLRYH
|1,95
|373.021
|% -9,72
|
|ESCOM
|2,54
|8.858.085
|% -9,61
|
|MTRYO
|2,85
|4.100.355
|% -8,95
|
|PETKM
|3,55
|565.249.541
|% 6,61
|
|GARAN
|7,87
|132.859.519
|% 0,38
|
|SASA
|7,46
|116.810.251
|% -5,57
|
|TUPRS
|79,15
|104.369.458
|% 1,80
|
|ASELS
|23,06
|103.582.010
|% 0,79
|
|PETKM
|3,55
|565.249.541
|% 6,61
|
|ODAS
|1,40
|53.398.532
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,57
|92.791.249
|% 5,33
|
|IHLGM
|1,04
|35.119.507
|% -2,80
|
|KRDMD
|1,98
|59.301.012
|% -1,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2957
|8,3373
|% 0,36
|
|Frank
|6,9051
|6,9467
|% -0,14
|
|Riyal
|1,7754
|1,7843
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.593
|1,51
|
|Altın Gr.
|343
|343
|0,34
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,16
|14,19
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,05
|3,06
|0,04
|
|B. Petrol
|27,11
|27,11
|2,37
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