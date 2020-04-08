***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.04.2020 10:45
***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TIRE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836350
BIST
11:3092.034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -347,45
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
92.010
11:306,7879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0334
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
11:307,3889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0232
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
11:30360,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,19
|Açılış
|: 360,94
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.026.326
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|412.522
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|39.839.893
|% 9,98
|
|KLNMA
|33,40
|12.023.769
|% 9,94
|
|EKIZ
|2,38
|419.849
|% 9,68
|
|ORMA
|3,14
|2.735
|% -9,77
|
|UZERB
|2,42
|53.695
|% -9,70
|
|EGCEY
|0,45
|31.493
|% -8,16
|
|MAALT
|63,15
|3.008.550
|% -8,01
|
|DARDL
|5,21
|266.132
|% -6,63
|
|ASELS
|24,44
|286.492.189
|% 0,16
|
|THYAO
|9,52
|286.363.879
|% -0,10
|
|PGSUS
|40,60
|273.941.473
|% 0,79
|
|GARAN
|7,82
|192.032.229
|% 0,13
|
|SASA
|8,80
|175.556.261
|% -1,57
|
|GSRAY
|2,31
|116.191.409
|% -1,28
|
|IHLGM
|1,02
|44.023.387
|% -0,97
|
|TSPOR
|3,39
|137.244.547
|% 0,59
|
|TRGYO
|2,34
|75.776.020
|% 3,08
|
|THYAO
|9,52
|286.363.879
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3341
|8,3759
|% 0,17
|
|Frank
|6,9566
|6,9985
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8008
|1,8098
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|4,25
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,08
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,01
|
|B. Petrol
|32,18
|32,18
|0,31
|
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