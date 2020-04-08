***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.04.2020 11:27
***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TIRE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836356
BIST
14:4992.844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 462,20
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
14:496,7750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0205
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
14:497,3817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0160
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
14:49359,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,60
|Açılış
|: 359,19
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|RTALB
|5,39
|1.062.035
|% 10,00
|
|KONYA
|206,10
|23.648.327
|% 9,98
|
|DOCO
|316,40
|41.005.194
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.356.181
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|41,96
|572.869.177
|% 4,17
|
|ASELS
|24,66
|525.893.192
|% 1,07
|
|THYAO
|9,60
|513.903.094
|% 0,73
|
|SASA
|9,17
|472.286.737
|% 2,57
|
|GARAN
|7,84
|370.837.800
|% 0,38
|
|GSRAY
|2,34
|234.074.655
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,03
|81.596.179
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,44
|231.762.019
|% 2,08
|
|TEKTU
|1,06
|68.549.663
|% 4,95
|
|YKBNK
|1,88
|113.263.622
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3386
|8,3804
|% 0,22
|
|Frank
|6,9410
|6,9829
|% -0,10
|
|Riyal
|1,7966
|1,8056
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|359
|359
|0,36
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,01
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