***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:01
***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TIRE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974270
BIST
14:491.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
14:499,6857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0833
|Açılış
|: 9,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
14:4911,2342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1109
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
14:49554,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,61
|Açılış
|: 554,67
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler14:48
|IHAAS
|5,06
|27.399.687
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|76.976.718
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|102.013.312
|% 9,71
|
|PRKAB
|24,56
|165.352.200
|% 9,35
|
|DOBUR
|70,30
|41.159.131
|% 9,16
|
|CANTE
|12,92
|100.148.459
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.172.182
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|32.737.691
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.248.828
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|161.914.381
|% -9,81
|
|GARAN
|10,19
|2.993.125.464
|% 0,30
|
|THYAO
|15,51
|1.512.154.945
|% 0,13
|
|SISE
|8,75
|989.083.670
|% 1,51
|
|TSPOR
|5,11
|885.418.499
|% -4,84
|
|FROTO
|201,80
|841.027.526
|% 4,51
|
|EKGYO
|1,97
|717.467.169
|% -2,96
|
|GARAN
|10,19
|2.993.125.464
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,83
|816.643.018
|% 0,00
|
|TSKB
|1,39
|273.884.340
|% 1,46
|
|TSPOR
|5,11
|885.418.499
|% -4,84
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6765
|9,6821
|% 0,83
|
|Euro
|11,2161
|11,2248
|% 0,91
|
|Sterlin
|13,1387
|13,2046
|% 0,79
|
|Frank
|10,5639
|10,6275
|% 1,02
|
|Riyal
|2,5681
|2,5810
|% 0,62
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-3,82
|
|Altın Gr.
|554
|554
|2,43
|
|Cumhuriyet
|3.672
|3.728
|42,00
|
|Tam
|3.653
|3.745
|38,08
|
|Yarım
|1.766
|1.811
|18,42
|
|Çeyrek
|886
|906
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,06
|
|B. Petrol
|83,06
|83,06
|-1,66
|
Seans Raporu
14:48
daha fazla
-
14:59TUREX
Yüzde 9.97 oranında artışla 13.35 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 971, 830 adet işlem
-
14:58PRKAB
Yüzde 9.44 oranında artışla 24.58 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 809, 952 adet işlem
-
14:57VERTU
Yüzde 6.42 oranında artışla 24.88 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 278, 510 adet işlem
-
14:56PRKAB
Yüzde 9.35 oranında artışla 24.56 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 797, 618 adet işlem
-
14:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 26 artarak (% 0.20 ) 1, 655