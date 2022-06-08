***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2022 10:30
***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TIRE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TIRE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035647
BIST
10:482.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 21,24
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.659
10:4817,1008
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 0,3466
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
17,1089
En Düşük
16,7519
10:4818,3477
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,3744
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,3482
En Düşük
17,8912
10:481.016,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 18,63
|Açılış
|: 1.016,46
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.017,22
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler10:48
|EMKEL
|2,60
|17.674.985
|% 9,24
|
|FONET
|11,97
|20.046.567
|% 8,23
|
|HATEK
|7,90
|11.540.456
|% 7,14
|
|ULUUN
|21,98
|151.558.590
|% 6,70
|
|PGSUS
|166,10
|193.842.125
|% 5,19
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|RALYH
|12,00
|24.237.774
|% -6,61
|
|TETMT
|246,50
|9.543.879
|% -6,24
|
|OYYAT
|79,80
|7.360.888
|% -6,12
|
|THYAO
|49,48
|1.727.729.091
|% 2,10
|
|SISE
|23,32
|987.827.046
|% 1,04
|
|KRDMD
|15,49
|749.397.022
|% 2,45
|
|EREGL
|35,50
|598.353.182
|% 2,31
|
|SAHOL
|21,28
|498.159.691
|% 0,47
|
|SEGYO
|1,26
|196.217.910
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,87
|199.666.578
|% 1,06
|
|DOHOL
|4,28
|258.538.615
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,86
|236.916.950
|% -0,41
|
|KRDMD
|15,49
|749.397.022
|% 2,45
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0962
|17,1008
|% 2,07
|
|Euro
|18,3146
|18,3477
|% 2,08
|
|Sterlin
|21,3877
|21,4950
|% 1,71
|
|Frank
|17,4402
|17,5453
|% 1,66
|
|Riyal
|4,5411
|4,5639
|% 1,98
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-2,33
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|17,34
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|0,16
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,29
|