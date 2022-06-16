***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2022 14:01
***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TIRE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TIRE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037658
BIST
13:512.495
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -36,19
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.489
13:5117,3184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0807
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
13:5118,0465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0269
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
13:511.013,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,44
|Açılış
|: 1.013,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.012,77
BIST En Aktif Hisseler13:49
|YGGYO
|22,38
|14.687.691
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,78
|109.329.483
|% 7,42
|
|GLBMD
|6,66
|3.058.428
|% 7,42
|
|EUREN
|25,56
|156.772.286
|% 7,21
|
|BRKO
|1,60
|2.086.314
|% 6,67
|
|DOBUR
|49,50
|2.872.584
|% -10,00
|
|FONET
|14,06
|99.019.500
|% -5,19
|
|HEDEF
|6,80
|13.217.687
|% -5,03
|
|RTALB
|15,10
|36.815.110
|% -4,43
|
|DURDO
|20,44
|5.808.018
|% -4,40
|
|THYAO
|47,70
|3.085.643.478
|% -1,53
|
|SASA
|46,02
|1.953.208.862
|% 2,91
|
|EREGL
|29,68
|1.690.073.064
|% -0,93
|
|SISE
|21,28
|959.507.722
|% -2,39
|
|KRDMD
|13,15
|684.068.773
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,58
|283.657.774
|% -0,77
|
|YKBNK
|4,63
|479.881.489
|% -2,73
|
|DOHOL
|4,01
|325.016.375
|% -2,43
|
|TSKB
|2,11
|162.724.712
|% -1,86
|
|ODAS
|2,94
|218.928.776
|% 0,34
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3079
|17,3175
|% 0,46
|
|Euro
|18,0224
|18,0556
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,9757
|21,0809
|% 0,34
|
|Frank
|17,5769
|17,6828
|% 1,86
|
|Riyal
|4,6014
|4,6245
|% 0,54
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-15,88
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|6.747
|6.849
|9,00
|
|Tam
|6.731
|6.827
|-44,00
|
|Yarım
|3.304
|3.339
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.669
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,47
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|-0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,23
|