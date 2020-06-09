***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.06.2020 10:59
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda,
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirketimizin 2020 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850095
BIST
12:13108.674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -962,68
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
12:136,7971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,7976
En Düşük
6,7696
12:137,6595
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0070
|Açılış
|: 7,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,6727
En Düşük
7,6354
12:13373,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,57
|Açılış
|: 373,31
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
373,39
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|3.010.653
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|253.233
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|409.429
|% 9,98
|
|LUKSK
|16,36
|1.282.140
|% 9,95
|
|EKIZ
|8,08
|1.446.797
|% 9,93
|
|FORMT
|4,41
|32.762
|% -10,00
|
|KRGYO
|3,08
|2.792.102
|% -9,94
|
|GEREL
|4,31
|14.098.726
|% -6,91
|
|METAL
|1,09
|6.844
|% -6,84
|
|MAALT
|81,90
|24.450.168
|% -6,61
|
|EKGYO
|1,79
|586.312.076
|% 2,87
|
|GARAN
|8,16
|530.954.356
|% -1,21
|
|GSRAY
|3,87
|516.980.018
|% 3,48
|
|THYAO
|12,64
|295.184.785
|% 0,00
|
|ASELS
|31,42
|238.038.230
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,79
|586.312.076
|% 2,87
|
|IHLGM
|1,39
|223.131.940
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,87
|516.980.018
|% 3,48
|
|IHLAS
|0,75
|56.339.504
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,39
|167.301.979
|% -1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5587
|8,6016
|% -0,61
|
|Frank
|7,0834
|7,1260
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8050
|1,8141
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|8,53
|
|Altın Gr.
|372
|372
|1,25
|
|Cumhuriyet
|2.409
|2.441
|6,20
|
|Tam
|2.480
|2.508
|6,40
|
|Yarım
|1.210
|1.224
|3,10
|
|Çeyrek
|605
|612
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,63
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|-0,05
|
|B. Petrol
|40,24
|40,24
|-0,56
|