***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.05.2021 16:58
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirketimizin 2021 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937240
BIST
18:051.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,02
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.449
18:058,4111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0306
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,4114
En Düşük
8,3596
18:0510,2496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0120
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2029
18:05507,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,74
|Açılış
|: 507,58
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,91
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|1,87
|26.560.501
|% 10,00
|
|SONME
|38,64
|7.528.535
|% 9,96
|
|VAKFN
|11,94
|288.870.888
|% 9,94
|
|DOKTA
|31,18
|981.470
|% 9,94
|
|MERKO
|6,21
|13.113.128
|% 9,91
|
|ISBTR
|37.150,00
|462.443
|% -9,14
|
|SAYAS
|30,84
|71.360.404
|% -7,39
|
|ISBIR
|8.714,00
|12.905.855
|% -7,30
|
|CASA
|142,00
|1.006.192
|% -6,89
|
|SEKUR
|23,36
|11.996.230
|% -5,73
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% -0,85
|
|FENER
|31,42
|882.155.755
|% 0,45
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,12
|
|TUPRS
|102,90
|749.343.343
|% 2,69
|
|JANTS
|88,00
|719.009.962
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,16
|501.859.334
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,96
|406.486.418
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% -0,85
|
|GSRAY
|3,49
|375.651.045
|% 1,45
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4050
|8,4113
|% 0,37
|
|Euro
|10,2379
|10,2497
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,8588
|11,9183
|% 0,02
|
|Frank
|9,3178
|9,3740
|% 0,18
|
|Riyal
|2,2347
|2,2459
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|1,36
|
|Altın Gr.
|507
|507
|1,49
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|5,00
|
|Tam
|3.325
|3.408
|-0,81
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,39
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|27,52
|27,54
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|-0,05
|
|B. Petrol
|66,58
|66,58
|1,47
|