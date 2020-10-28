***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
28.10.2020 14:12
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2020 - 30.09.2020 faaliyet raporu ilişikte pdf dosyası olarak sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884689
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -25,64
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.127
12:358,2649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0801
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3234
En Düşük
8,1715
12:359,7005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0416
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7769
En Düşük
9,6415
12:35498,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,31
|Açılış
|: 498,36
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
508,65
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DYOBY
|12,43
|17.550.599
|% 10,00
|
|KARTN
|1.648,00
|5.087.376
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.960.220
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|520.897
|% 10,00
|
|MRSHL
|324,10
|5.361.082
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,75
|1.121.351
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|125.910
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|417.457
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|721.867
|% -9,96
|
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% -9,16
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|ASELS
|17,40
|615.271.684
|% 0,23
|
|GARAN
|6,78
|534.564.358
|% -1,74
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|YKBNK
|2,14
|214.031.436
|% -0,93
|
|KRDMD
|3,20
|286.416.617
|% -2,44
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2459
|8,2579
|% 0,89
|
|Euro
|9,6789
|9,7244
|% 0,68
|
|Sterlin
|10,6440
|10,6974
|% 0,05
|
|Frank
|9,0132
|9,0675
|% 0,55
|
|Riyal
|2,1928
|2,2038
|% 0,86
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|-26,98
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,77
|
|Cumhuriyet
|3.313
|3.364
|-4,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|-7,94
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|-3,84
|
|Çeyrek
|799
|817
|-1,92
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,18
|
|B. Petrol
|39,73
|39,73
|-1,88
|