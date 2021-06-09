***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 05.05.2021Genel Kurul Tarihi 09.06.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.06.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199 Yan Giriş LeventGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.2 - 2020 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.3 - 2020 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.4 - 2020 faaliyet dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaların onaylanması.6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 faaliyet dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası.7 - Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun, 2020 faaliyet dönemi için kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması ve onaya sunulması.8 - Görev süresi dolacak olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin onaya sunulması.10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.11 - Yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.12 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2020 faaliyet döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2021 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenerek, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Dilekler, görüşler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Genel Kurul Davet.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımız belirtilen saatte ve yerde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve hazırda bulunan ortakların listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2020.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun Cetveli 2020 GK.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarCovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde, T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 27.04.2021 tarihli Tam Kapanma Tedbirleri Konulu Genelgesi ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından İl Müdürlüklerine yollanan E-50035491-431.04-00063624674 sayılı yazı uyarınca, 7 Mayıs 2021 Cuma günü yapılması kararlaştırılan Şirketimiz 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 9 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 10:00'da "Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199 Yan Giriş, Levent, Şişli, İstanbul" adresinde yer alan Workinton Levent 199'da tahsis edilen toplantı salonunda yapılmasına karar verilmiştir.Genel Kurulu Toplantısına davet ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941369BIST