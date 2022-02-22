***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına DavetYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 22.02.2022Genel Kurul Tarihi 29.03.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199 Yan Giriş LeventGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - 2021 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması3 - 2021 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması4 - 2021 faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, 2021 faaliyet dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası7 - Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun, 2021 faaliyet dönemi için kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması ve onaya sunulması8 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin onaya sunulması10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması11 - Şirket'in kayıtlı sermaye tavanını geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın izni alınmak kaydıyla, Şirket esas sözleşmesinin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının onaya sunulması12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi13 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2021 faaliyet döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenerek, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.14 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi15 - Dilekler, görüşler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Genel Kurul Davet İlanı 2021.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimiz 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Mart 2022 Salı günü saat 10:00'da "Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199 Yan Giriş, Levent, Şişli, İstanbul" adresinde yer alan Workinton Levent 199'da tahsis edilen toplantı salonunda yapılmasına karar verilmiştir.Genel Kurulu Toplantısına davet ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003447BIST