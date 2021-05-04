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***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

04.05.2021 11:02



***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 27.04.2021 tarihli Tam Kapanma Tedbirleri Konulu Genelgesi ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından İl Müdürlüklerine yollanan E-50035491-431.04-00063624674 sayılı yazısı uyarınca, 7 Mayıs 2021 Cuma günü yapılması kararlaştırılan Şirketimiz 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ileri bir tarihte yapılacaktır. Şirketimiz 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için belirlenecek yeni gün ve saat, pay sahiplerine ayrıca duyurulacaktır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934334


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