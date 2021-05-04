***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
04.05.2021 11:02
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 27.04.2021 tarihli Tam Kapanma Tedbirleri Konulu Genelgesi ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından İl Müdürlüklerine yollanan E-50035491-431.04-00063624674 sayılı yazısı uyarınca, 7 Mayıs 2021 Cuma günü yapılması kararlaştırılan Şirketimiz 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ileri bir tarihte yapılacaktır. Şirketimiz 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için belirlenecek yeni gün ve saat, pay sahiplerine ayrıca duyurulacaktır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934334
BIST
13:511.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,38
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.417
13:518,3307
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0833
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
13:5110,0193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0639
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0389
En Düşük
9,9291
13:51477,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,28
|Açılış
|: 477,90
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
479,30
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler13:49
|KARTN
|61,60
|56.791.982
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|1.870.900
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.040.765
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|15.101.119
|% 9,98
|
|MERIT
|306,40
|3.745.788
|% 9,98
|
|VAKFN
|21,30
|10.394.826
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|416.375
|% -9,95
|
|CMENT
|35,40
|106.632
|% -7,81
|
|PRKME
|5,75
|44.264.393
|% -7,11
|
|ATSYH
|4,35
|47.783
|% -7,05
|
|EREGL
|19,64
|1.171.960.527
|% 3,59
|
|THYAO
|12,66
|711.940.813
|% -2,01
|
|PETKM
|6,87
|535.925.290
|% 1,03
|
|KOZAL
|117,30
|441.150.788
|% 1,30
|
|KRDMD
|7,59
|434.312.814
|% 2,71
|
|YKBNK
|2,11
|180.083.976
|% -0,47
|
|PETKM
|6,87
|535.925.290
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,14
|82.844.251
|% 1,79
|
|EREGL
|19,64
|1.171.960.527
|% 3,59
|
|KRDMD
|7,59
|434.312.814
|% 2,71
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3280
|8,3321
|% 1,03
|
|Euro
|10,0083
|10,0157
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,5368
|11,5946
|% 0,85
|
|Frank
|9,0738
|9,1285
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2159
|2,2270
|% 1,03
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-9,74
|
|Altın Gr.
|477
|478
|1,95
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,78
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,17
|0,03
|
|B. Petrol
|68,81
|68,81
|1,25
|