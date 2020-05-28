***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 18:04
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Tire Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilmesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
01.01.2020-31.03.2020 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847357
BIST
18:00105.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 463,92
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
18:006,8185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0463
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
18:007,5428
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0830
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5434
En Düşük
7,4416
18:00377,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 5,17
|Açılış
|: 377,46
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.675.900
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|44.997.523
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.423.015
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.861.942
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.800.721
|% 9,83
|
|IZTAR
|4,68
|2.308.945
|% -10,00
|
|UZERB
|3,96
|206.855
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|7.001.236
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|19.075.082
|% -9,99
|
|CASA
|20,54
|179.572
|% -9,99
|
|THYAO
|12,66
|2.886.051.235
|% 2,68
|
|GARAN
|7,79
|2.185.379.153
|% 1,96
|
|PGSUS
|58,95
|1.009.248.293
|% -0,25
|
|ASELS
|30,08
|792.263.930
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,66
|653.679.537
|% 1,07
|
|GARAN
|7,79
|2.185.379.153
|% 1,96
|
|THYAO
|12,66
|2.886.051.235
|% 2,68
|
|GSRAY
|3,07
|641.020.734
|% 6,97
|
|EKGYO
|1,44
|298.676.433
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,23
|378.003.090
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3708
|8,4128
|% 1,09
|
|Frank
|7,0267
|7,0691
|% 0,83
|
|Riyal
|1,8098
|1,8189
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|13,23
|
|Altın Gr.
|377
|377
|5,09
|
|Cumhuriyet
|2.447
|2.479
|32,50
|
|Tam
|2.519
|2.555
|44,80
|
|Yarım
|1.229
|1.243
|16,30
|
|Çeyrek
|615
|622
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|17,43
|17,46
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,05
|
|B. Petrol
|35,20
|35,20
|0,60
|