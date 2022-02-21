***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı SPK Başvuru Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026SPK Başvuru Tarihi 18.02.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 16/02/2022 tarihli kararı uyarınca, Şirketimizin mevcut "Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2022 yılından başlamak üzere, 2026 yılı da dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılması öngörülen tadile onay verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 18/02/2022 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003056BIST