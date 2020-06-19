***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.06.2020 13:48
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin İzmit Fabrika İşletme Genel Müdürü olarak çalışan Sn. Ömer Eğilmez, 03.07.2020 tarihi itibariyle görevinden ayrılacak olup, İzmit Fabrika İşletme Genel Müdürü pozisyonu için yeni bir atama yapılana kadar geçecek olan sürede, İzmit Fabrikamızın yönetimi Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü ( CEO) Sn. Sevinç Yener Çimecioğlu tarafından yürütülecektir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852001
BIST
14:27113.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 976,99
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.190
14:276,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8469
14:277,6893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,6986
En Düşük
7,6749
14:27381,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,72
|Açılış
|: 381,58
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|5,76
|38.474.874
|% 9,92
|
|AKSGY
|4,07
|37.811.966
|% 9,12
|
|KRDMA
|3,36
|144.688.604
|% 8,39
|
|TCELL
|17,23
|1.500.027.733
|% 6,16
|
|MERIT
|21,70
|49.591
|% 6,16
|
|EGCYO
|1,44
|1.214.002
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.020.831
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|11.947.378
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|393.033
|% -9,96
|
|BAYRK
|8,34
|27.706.089
|% -9,94
|
|KRDMD
|3,14
|2.251.772.840
|% 3,29
|
|TCELL
|17,23
|1.500.027.733
|% 6,16
|
|TSPOR
|7,75
|639.877.635
|% -3,73
|
|GARAN
|8,16
|606.933.723
|% 0,37
|
|ASELS
|32,52
|574.630.290
|% -0,25
|
|KRDMD
|3,14
|2.254.954.293
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,86
|339.954.967
|% -2,11
|
|TSKB
|1,27
|179.935.361
|% -0,78
|
|GSDHO
|1,98
|232.251.813
|% 0,51
|
|PETKM
|4,09
|389.302.305
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4586
|8,5010
|% -0,39
|
|Frank
|7,1831
|7,2264
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8226
|1,8317
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|7,99
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,79
|
|Cumhuriyet
|2.483
|2.496
|9,70
|
|Tam
|2.548
|2.559
|8,00
|
|Yarım
|1.242
|1.252
|4,80
|
|Çeyrek
|623
|627
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,58
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|0,79
|
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