***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İzmit Fabrika İşletme Genel Müdürü olarak çalışan Sn. Ömer Eğilmez, 03.07.2020 tarihi itibariyle görevinden ayrılacak olup, İzmit Fabrika İşletme Genel Müdürü pozisyonu için yeni bir atama yapılana kadar geçecek olan sürede, İzmit Fabrikamızın yönetimi Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü ( CEO) Sn. Sevinç Yener Çimecioğlu tarafından yürütülecektir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852001BIST