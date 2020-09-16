***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Tire Kağıt Fabrika İşletme Genel Müdürü olarak görev yapan ZDENEK SEVECEK 01.10.2020 tarihi itibariyle Mondi Grup bünyesinde görevlendirilmiştir. ZDENEK SEVECEK'ten boşalan Tire Kağıt Fabrika İşletme Genel Müdürlüğü pozisyonuna, 04.11.2019 tarihinden bu yana Tire Kutu Fabrika İşletme Genel Müdürü olarak görev yapan CAN SAYAR, mevcut görevine ek olarak atanmıştır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875273BIST