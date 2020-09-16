***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2020 13:21
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Tire Kağıt Fabrika İşletme Genel Müdürü olarak görev yapan ZDENEK SEVECEK 01.10.2020 tarihi itibariyle Mondi Grup bünyesinde görevlendirilmiştir. ZDENEK SEVECEK'ten boşalan Tire Kağıt Fabrika İşletme Genel Müdürlüğü pozisyonuna, 04.11.2019 tarihinden bu yana Tire Kutu Fabrika İşletme Genel Müdürü olarak görev yapan CAN SAYAR, mevcut görevine ek olarak atanmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875273
BIST
14:391.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.111
14:397,4977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0078
|Açılış
|: 7,5140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5002
En Düşük
7,4774
14:398,8968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0212
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9010
En Düşük
8,8600
14:39472,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,03
|Açılış
|: 472,81
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
474,46
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler14:39
|VAKFN
|4,01
|14.889.562
|% 1.159,05
|
|AKMGY
|46,44
|10.616.337
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|4.888.893
|% 10,00
|
|YBTAS
|12.261,90
|719.782
|% 10,00
|
|YONGA
|81,40
|9.767.349
|% 10,00
|
|KENT
|430,00
|3.066.862
|% -9,85
|
|LKMNH
|12,05
|32.122.040
|% -9,74
|
|ETILR
|3,10
|1.018.241
|% -8,01
|
|NUGYO
|9,68
|60.766.877
|% -7,55
|
|KRDMA
|5,19
|124.520.037
|% -6,32
|
|SASA
|16,94
|533.682.857
|% 4,12
|
|PETKM
|4,37
|423.752.766
|% -0,68
|
|KRDMD
|3,13
|418.237.154
|% 0,64
|
|SISE
|6,41
|377.258.347
|% 0,94
|
|ECILC
|6,93
|238.724.570
|% 0,58
|
|IHLAS
|1,08
|171.221.356
|% 2,86
|
|KRDMD
|3,13
|418.237.154
|% 0,64
|
|PETKM
|4,37
|423.752.766
|% -0,68
|
|EKGYO
|1,81
|155.987.469
|% 0,00
|
|ADESE
|2,17
|175.663.095
|% 2,36
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4934
|7,4977
|% 0,10
|
|Euro
|8,8909
|8,8968
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,6831
|9,7316
|% 0,57
|
|Frank
|8,2331
|8,2827
|% 0,20
|
|Riyal
|1,9918
|2,0018
|% 0,02
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|9,43
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.136
|3.183
|20,00
|
|Tam
|3.121
|3.199
|19,13
|
|Yarım
|1.508
|1.547
|9,26
|
|Çeyrek
|757
|774
|4,63
|
|Gümüş.Ons
|27,30
|27,34
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|41,39
|41,39
|0,86
|
Seans Raporu
14:39
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14:49ATSYH
Yüzde 6.67 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 911 adet işlem
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14:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, MGROS, YKBNK
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14:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TKFEN, SISE
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14:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 54 artarak (% 0.05 ) 1, 020
-
14:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, ROYAL, VANGD, EKIZ, TKURU, EGCEY, UFUK, BEYAZ, UZERB, MEGAP