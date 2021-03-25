***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Joseph Hubertus Anna Raymunds Schoonbrood'un, 25.03.2021 tarihi itibarıyla görevinden ayrılması sebebiyle, yerine, Thomas Ott'un, 25.03.2021 tarihinden itibaren, icracı olmayan Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasına söz konusu atamanın, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir.Sayın Thomas Ott'un kısa özgeçmişi aşağıdadır:1967 yılında doğan Thomas Ott Viyana Ekonomi Üniversitesi'nin Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 1991 yılında aynı üniversitenin Ekonomi Bölümü'nden yüksek lisans derecesi almıştır. 1991-1995 yılları arasında Deloitte Austria'da çalıştıktan sonra Mondi Group bünyesinde çeşitli üst düzey pozisyonlarda görev üstlenmiş, bu kapsamda 2007-2012 yılları arasında Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiş 2019–2020 yılları arasında Amcor GmbH'ta Başkan Yardımcılığı görevini yürüttükten sonra, tekrar Mondi Group bünyesine üst düzey yönetici olarak katılmıştır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920530BIST