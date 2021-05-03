***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.05.2021 10:06
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 27.04.2021 tarihli Tam Kapanma Tedbirleri Konulu Genelgesi ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından İl Müdürlüklerine yollanan E-50035491-431.04-00063624674 sayılı yazısı uyarınca, 7 Mayıs 2021 Cuma günü yapılması kararlaştırılan Şirketimiz 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ileri bir tarihte yapılacaktır. Şirketimiz 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için belirlenecek yeni gün ve saat, pay sahiplerine ayrıca duyurulacaktır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934013
BIST
10:391.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,62
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.409
En Düşük
1.400
10:398,3028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0278
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
10:3910,0091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0385
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
10:39474,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,06
|Açılış
|: 474,81
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler10:38
|MRSHL
|271,70
|1.267.209
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|7.096.366
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|5.817.901
|% 9,98
|
|DYOBY
|13,01
|7.573.371
|% 9,97
|
|TACTR
|28,92
|220.717
|% 9,96
|
|KRTEK
|10,53
|6.174.610
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,94
|536.420
|% -9,99
|
|VAKFN
|23,66
|75.354.086
|% -9,97
|
|ATLAS
|1,67
|5.184.565
|% -7,22
|
|PETUN
|21,78
|10.989.521
|% -6,52
|
|THYAO
|12,58
|280.600.478
|% 2,86
|
|SISE
|7,66
|195.284.939
|% 2,00
|
|BIOEN
|18,08
|190.168.143
|% 1,52
|
|SASA
|36,50
|141.130.486
|% 1,96
|
|GARAN
|7,23
|130.347.654
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,11
|111.362.083
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,83
|51.323.984
|% 0,55
|
|SISE
|7,66
|195.284.939
|% 2,00
|
|THYAO
|12,58
|280.600.478
|% 2,86
|
|SKBNK
|1,11
|20.686.522
|% 1,83
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2996
|8,3042
|% 0,35
|
|Euro
|9,9849
|10,0051
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,4526
|11,5100
|% 0,46
|
|Frank
|9,0543
|9,1088
|% 0,31
|
|Riyal
|2,2069
|2,2179
|% 0,32
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|8,27
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,70
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,06
|
|B. Petrol
|66,38
|66,38
|-0,38
|
Seans Raporu
10:38
daha fazla
-
10:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, KOZAL, EREGL
-
10:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, GUBRF
-
10:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 67 artarak (% 0.72 ) 1, 214
-
10:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DYOBY, BJKAS, PRKME, MEPET, TIRE, CANTE, INTEM, TACTR, MRSHL
-
10:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KRTEK, VAKFN, SNKRN