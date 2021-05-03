***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 27.04.2021 tarihli Tam Kapanma Tedbirleri Konulu Genelgesi ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından İl Müdürlüklerine yollanan E-50035491-431.04-00063624674 sayılı yazısı uyarınca, 7 Mayıs 2021 Cuma günü yapılması kararlaştırılan Şirketimiz 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ileri bir tarihte yapılacaktır. Şirketimiz 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için belirlenecek yeni gün ve saat, pay sahiplerine ayrıca duyurulacaktır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934013BIST