***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin stratejik planları doğrultusunda, gelecek yıllarda ekonomik hedeflerini gerçekleştirebilmesi için üretim kapasitesinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla Karaman Fabrika İşletmesi için yaklaşık 5.000.000,00 EUR (Beşmilyon Euro) tutarında yüksek kaliteli baskı ve ciltleme makinası ve teçhizat yatırımı yapılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022658BIST