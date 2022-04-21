***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2022 14:20
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin stratejik planları doğrultusunda, gelecek yıllarda ekonomik hedeflerini gerçekleştirebilmesi için üretim kapasitesinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla Karaman Fabrika İşletmesi için yaklaşık 5.000.000,00 EUR (Beşmilyon Euro) tutarında yüksek kaliteli baskı ve ciltleme makinası ve teçhizat yatırımı yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022658
BIST
15:292.550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,40
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.542
15:2914,7494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0468
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7494
En Düşük
14,6956
15:2915,9657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0162
|Açılış
|: 15,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
15,9764
En Düşük
15,9021
15:29916,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,07
|Açılış
|: 916,48
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,61
BIST En Aktif Hisseler15:29
|TIRE
|13,90
|102.976.780
|% 9,97
|
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.495.010
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|64.414.840
|% 9,64
|
|LIDER
|19,69
|327.919.473
|% 9,39
|
|OLMK
|8,34
|36.462.943
|% -7,74
|
|TDGYO
|7,88
|23.944.535
|% -7,18
|
|ATLAS
|1,46
|3.209.751
|% -7,01
|
|MANAS
|24,78
|37.938.975
|% -6,63
|
|MMCAS
|2,99
|477.712
|% -5,38
|
|THYAO
|41,30
|4.041.497.811
|% 2,79
|
|ASELS
|28,46
|2.103.730.456
|% -0,21
|
|SISE
|18,48
|1.881.264.648
|% 1,09
|
|GARAN
|14,52
|1.748.119.564
|% 0,21
|
|PETKM
|10,73
|1.233.404.001
|% 0,19
|
|EKGYO
|3,05
|1.132.007.147
|% -1,61
|
|ODAS
|2,62
|869.921.530
|% 3,56
|
|TSKB
|2,09
|430.278.895
|% 0,97
|
|YKBNK
|5,32
|891.887.798
|% -0,56
|
|GARAN
|14,52
|1.748.119.564
|% 0,21
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7424
|14,7494
|% 0,32
|
|Euro
|15,9574
|15,9657
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,9465
|19,0416
|% -0,80
|
|Frank
|15,3716
|15,4642
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9187
|3,9383
|% 0,25
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-19,39
|
|Altın Gr.
|916
|916
|-6,56
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|-18,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|-19,42
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|-9,39
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,17
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,46
|
Seans Raporu
15:29
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15:43
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15:43
AVTUR, UFUK, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:43
MANAS, MSGYO, OLMK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında