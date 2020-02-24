***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.02.2020 15:33
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Hidayet Cem ÖZKAN Tedarik Zinciri Direktörü Tedarik Zinciri Direktörü YOK
Ömer EĞİLMEZ İzmit Fabrika İşletme Genel Müdürü İzmit Fabrika İşletme Genel Müdürü YOK
Hakan ARI Adana Fabrika İşletme Genel Müdürü Adana Fabrika İşletme Genel Müdürü YOK
HAKAN ARI Karaman Fabrika İşletme Genel Müdürü Karaman Fabrika İşletme Genel Müdürü YOK
CAN SAYAR Tire Kutu Fabrika İşletme Genel Müdürü Tire Kutu Fabrika İşletme Genel Müdürü YOK
ZDENEK SEVECEK Tire Kağıt Fabrika İşletme Genel Müdürü Tire Kağıt Fabrika İşletme Genel Müdürü YOK
AYŞE İLİK Finans Direktörü Finans Direktörü YOK
KAAN ÇAĞIN İnsan Kaynakları Direktörü İnsan Kaynakları Direktörü YOK
METİN MORHAYİM Satış ve Pazarlama Direktörü Satış ve Pazarlama Direktörü YOK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821153
BIST
18:05114.789
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -2.040,18
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
18:056,1257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0338
|Açılış
|: 6,1590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1612
En Düşük
6,0929
18:056,6507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0382
|Açılış
|: 6,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6757
En Düşük
6,5989
18:05329,12
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 7,10
|Açılış
|: 329,12
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|94.450.923
|% 20,00
|
|TURGG
|52,90
|11.616.740
|% 12,08
|
|YBTAS
|5.656,70
|424.253
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|93.816
|% 9,94
|
|HALKS
|3,35
|200.386
|% 9,84
|
|FENER
|14,32
|193.014.916
|% -11,06
|
|MTRYO
|5,38
|222.852
|% -10,18
|
|MZHLD
|12,68
|110.171
|% -9,43
|
|EPLAS
|12,50
|267.144
|% -9,35
|
|AYCES
|10,75
|783.105
|% -8,90
|
|THYAO
|13,86
|2.489.007.285
|% -4,55
|
|IPEKE
|10,40
|1.075.852.868
|% 6,67
|
|ASELS
|28,62
|764.284.935
|% -0,76
|
|KOZAA
|12,71
|694.950.847
|% 1,36
|
|KRDMD
|2,83
|548.663.804
|% 0,35
|
|ODAS
|2,18
|481.412.436
|% 2,83
|
|KRDMD
|2,83
|548.663.804
|% 0,35
|
|CEMAS
|1,30
|246.741.559
|% 3,17
|
|IHLGM
|1,24
|219.998.984
|% 0,81
|
|THYAO
|13,86
|2.489.007.285
|% -4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8881
|7,9277
|% 0,20
|
|Frank
|6,2356
|6,2732
|% 0,54
|
|Riyal
|1,6270
|1,6352
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|27,85
|
|Altın Gr.
|329
|329
|7,04
|
|Cumhuriyet
|2.202
|2.235
|69,00
|
|Tam
|2.198
|2.253
|71,02
|
|Yarım
|1.063
|1.090
|34,36
|
|Çeyrek
|533
|545
|17,17
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,91
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,09
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|-2,78
|
Seans Raporu
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-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2448, 82 kaybederek (% -2.21 ) 108, 117
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YONGA, BALAT, YBTAS, SKTAS, AVOD
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GOZDE
-
17:57
ALCTL, LUKSK, IPEKE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
AYCES, SALIX, MZHLD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında