***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.07.2021 16:27
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, Akasya A Kule Kent Etabı Blok, No25/A, İç Kapı No:13, Üsküdar, İstanbul 0 (216) 54750 00 0 (216) 547 5050
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946949
BIST
16:331.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,25
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.391
16:338,6680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0036
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6787
En Düşük
8,6270
16:3310,2619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0310
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
16:33504,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 5,29
|Açılış
|: 504,56
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,22
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler16:31
|GWIND
|3,74
|136.198.830
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.190.454
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.094.011
|% 10,00
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|EUKYO
|7,92
|6.316.470
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|MMCAS
|6,10
|71.826
|% -4,54
|
|GARAN
|8,74
|1.254.266.384
|% 1,16
|
|THYAO
|14,10
|541.257.468
|% -0,14
|
|KOZAL
|111,30
|401.685.274
|% -0,09
|
|KRDMD
|7,01
|383.501.833
|% 1,30
|
|EREGL
|18,24
|383.071.905
|% 0,11
|
|YKBNK
|2,23
|325.754.115
|% 0,00
|
|GARAN
|8,74
|1.254.266.384
|% 1,16
|
|PEKGY
|1,33
|101.002.002
|% 3,10
|
|ODAS
|1,92
|142.659.751
|% 1,05
|
|TSPOR
|2,81
|201.568.711
|% 1,44
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6642
|8,6673
|% 0,03
|
|Euro
|10,2565
|10,2597
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,9611
|12,0211
|% -0,03
|
|Frank
|9,3512
|9,4075
|% -0,08
|
|Riyal
|2,3052
|2,3168
|% 0,05
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|15,99
|
|Altın Gr.
|504
|505
|5,29
|
|Cumhuriyet
|3.336
|3.386
|34,00
|
|Tam
|3.321
|3.405
|33,34
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|16,12
|
|Çeyrek
|805
|823
|8,07
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,48
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,05
|
|B. Petrol
|76,02
|76,02
|-1,14
|