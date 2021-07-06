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***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.07.2021 16:27



***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, Akasya A Kule Kent Etabı Blok, No25/A, İç Kapı No:13, Üsküdar, İstanbul 0 (216) 54750 00 0 (216) 547 5050




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946949


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BIST En Aktif Hisseler16:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GWIND 3,74 136.198.830 % 10,00  
SELVA 6,49 19.190.454 % 10,00  
EDATA 7,26 19.094.011 % 10,00  
TKURU 239,10 7.909.796 % 9,98  
EUKYO 7,92 6.316.470 % 9,96  
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16:31 Alış Satış %  
Dolar 8,6642 8,6673 % 0,03  
Euro 10,2565 10,2597 % -0,32  
Sterlin 11,9611 12,0211 % -0,03  
Frank 9,3512 9,4075 % -0,08  
Riyal 2,3052 2,3168 % 0,05  
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16:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.808 15,99  
Altın Gr. 504 505 5,29  
Cumhuriyet 3.336 3.386 34,00  
Tam 3.321 3.405 33,34  
Yarım 1.605 1.647 16,12  
Çeyrek 805 823 8,07  
Gümüş.Ons 26,45 26,48 -0,01  
Gümüş Gr. 7,42 7,43 0,05  
B. Petrol 76,02 76,02 -1,14  
Seans Raporu 16:31
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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