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***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.09.2022 16:06
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Doğal Kağıt Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Her türlü ambalaj ve ambalaj atıkları ile her türlü kağıt, karton, plastik, metal, cam, v.b. malzemeleri ve bu cinslere ait üretim fazlası ve üretim artıklarını almak, taşımak, balyalamak, paketlemek, depolamak ve bu konularda fason işi yapmak veya yaptırmak, lojistik ve depolama faaliyetleri yürütmek ve pazarlama işlerini yapmak ve satmak 56850 56850 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066350


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BIST En Aktif Hisseler17:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 46,94 1.423.221 % 9,98  
EKIZ 14,45 1.818.997 % 9,97  
ARASE 144,60 98.946.469 % 9,96  
ZOREN 3,57 480.986.326 % 9,85  
CANTE 129,80 99.387.287 % 9,54  
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17:09 Alış Satış %  
Dolar 18,5008 18,5083 % 0,01  
Euro 18,0653 18,0774 % -0,44  
Sterlin 20,5408 20,6438 % 0,16  
Frank 18,8479 18,9615 % -0,22  
Riyal 4,9115 4,9361 % 0,06  
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17:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.670 1.670 9,63  
Altın Gr. 995 995 6,87  
Cumhuriyet 6.640 6.741 61,00  
Tam 6.694 6.768 36,00  
Yarım 3.257 3.309 18,00  
Çeyrek 1.633 1.654 8,00  
Gümüş.Ons 19,15 19,18 0,34  
Gümüş Gr. 11,36 11,37 0,14  
B. Petrol 85,34 85,34 -1,84  
Seans Raporu 17:09
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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