***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.09.2022 16:06
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Doğal Kağıt Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Her türlü ambalaj ve ambalaj atıkları ile her türlü kağıt, karton, plastik, metal, cam, v.b. malzemeleri ve bu cinslere ait üretim fazlası ve üretim artıklarını almak, taşımak, balyalamak, paketlemek, depolamak ve bu konularda fason işi yapmak veya yaptırmak, lojistik ve depolama faaliyetleri yürütmek ve pazarlama işlerini yapmak ve satmak 56850 56850 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066350
BIST
17:093.167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 20,25
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
17:0918,5163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
17:0918,0758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0816
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
17:09995,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,20
|Açılış
|: 995,12
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler17:09
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|98.946.469
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|480.986.326
|% 9,85
|
|CANTE
|129,80
|99.387.287
|% 9,54
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,13
|2.539.045.836
|% -7,82
|
|ELITE
|25,44
|31.185.148
|% -5,71
|
|PENTA
|387,70
|22.186.503
|% -5,32
|
|KZBGY
|20,30
|212.715.468
|% -4,96
|
|THYAO
|68,60
|2.637.929.842
|% 0,00
|
|ISGYO
|6,13
|2.539.045.836
|% -7,82
|
|SASA
|68,75
|2.217.209.874
|% 4,40
|
|ASELS
|29,24
|1.647.371.610
|% -2,21
|
|ALARK
|57,25
|1.568.662.074
|% 1,69
|
|ISGYO
|6,13
|2.539.045.836
|% -7,82
|
|EKGYO
|3,85
|1.348.303.092
|% 0,79
|
|YKBNK
|7,10
|1.330.944.538
|% 1,00
|
|ODAS
|6,17
|1.133.704.366
|% 3,87
|
|TSKB
|2,44
|445.882.259
|% -2,79
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5008
|18,5083
|% 0,01
|
|Euro
|18,0653
|18,0774
|% -0,44
|
|Sterlin
|20,5408
|20,6438
|% 0,16
|
|Frank
|18,8479
|18,9615
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9115
|4,9361
|% 0,06
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|9,63
|
|Altın Gr.
|995
|995
|6,87
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.741
|61,00
|
|Tam
|6.694
|6.768
|36,00
|
|Yarım
|3.257
|3.309
|18,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.654
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|0,14
|
|B. Petrol
|85,34
|85,34
|-1,84
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 97 artarak (% 0.50 ) 2, 809
-
17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARASE, UZERB, EKIZ, ZOREN
-
17:23
HEKTS, SELGD, KMPUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:23
ORMA, AGYO, YONGA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:23
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 151 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 102 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 17 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem