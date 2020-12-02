***TKFEN* *AKMGY*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
02.12.2020 09:40
***TKFEN******AKMGY*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
01.12.2020 tarihinde Akmerkez GYO A.Ş. payları ile ilgili olarak 54,00TL-56,05TL fiyat aralığından toplam 18.000 nominal tutarlı satış işlemi, hisselerin fiili dolaşımını artırmak maksadı ile gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Akmerkez GYO A.Ş. sermayesindeki payımız 01.12.2020 tarihi itibarı ile %10,7392'ye düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Baş
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
0
En Düşük
0
18:057,8184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0130
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8477
En Düşük
7,8120
18:059,4421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0131
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4765
En Düşük
9,4188
18:05455,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,94
|Açılış
|: 455,90
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
457,72
En Düşük
454,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|25,66
|1.081.475
|% 0,00
|
|PAMEL
|25,66
|1.081.475
|% 0,00
|
|PAMEL
|25,66
|1.081.475
|% 0,00
|
|PAMEL
|25,66
|1.081.475
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8151
|7,8212
|% -0,13
|
|Euro
|9,4304
|9,4396
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,4614
|10,5139
|% -0,17
|
|Frank
|8,6538
|8,7060
|% -0,16
|
|Riyal
|2,0794
|2,0898
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-1,25
|
|Altın Gr.
|456
|457
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|3.037
|3.083
|89,00
|
|Tam
|3.023
|3.099
|82,30
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|39,81
|
|Çeyrek
|733
|750
|19,91
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,77
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,06
|
|B. Petrol
|47,10
|47,10
|-0,32
|