***TKFEN* *AKMGY*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
02.12.2020 18:13
***TKFEN******AKMGY*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
02.12.2020 tarihinde Akmerkez GYO A.Ş. payları ile ilgili olarak 54,50TL-60,20TL fiyat aralığından toplam 30.560 nominal tutarlı satış işlemi, hisselerin fiili dolaşımını artırmak maksadı ile gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Akmerkez GYO A.Ş. sermayesindeki payımız 02.12.2020 tarihi itibarı ile %10,6571'e düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891030
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,20
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.318
18:057,8686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0372
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8693
En Düşük
7,7709
18:059,5181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0629
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,5181
En Düşük
9,4041
18:05462,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,50
|Açılış
|: 462,38
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
462,54
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALMAD
|2,64
|4.251.216
|% 10,00
|
|TKNSA
|14,67
|490.778.004
|% 9,97
|
|NIBAS
|77,75
|9.976.176
|% 9,97
|
|AYES
|12,46
|990.104
|% 9,97
|
|INVEO
|31,80
|44.845.266
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,23
|693.859
|% -10,00
|
|RODRG
|15,23
|8.763.023
|% -9,99
|
|PAMEL
|23,10
|2.196.555
|% -9,98
|
|CASA
|79,00
|929.107
|% -8,99
|
|IZTAR
|14,05
|1.236.248
|% -6,21
|
|THYAO
|12,25
|4.366.406.657
|% -2,00
|
|GARAN
|9,22
|2.876.232.370
|% -0,11
|
|PGSUS
|63,55
|1.581.687.226
|% 1,03
|
|KRDMD
|5,05
|1.526.104.570
|% 2,23
|
|SISE
|6,89
|1.378.333.765
|% -0,43
|
|EKGYO
|2,17
|1.358.680.924
|% -0,91
|
|THYAO
|12,25
|4.366.406.657
|% -2,00
|
|YKBNK
|2,98
|985.002.354
|% -0,33
|
|GARAN
|9,22
|2.876.232.370
|% -0,11
|
|PETKM
|4,23
|1.307.239.161
|% -0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8611
|7,8686
|% 0,48
|
|Euro
|9,5082
|9,5181
|% 0,67
|
|Sterlin
|10,4622
|10,5147
|% -0,16
|
|Frank
|8,7449
|8,7976
|% 0,89
|
|Riyal
|2,0908
|2,1013
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|12,68
|
|Altın Gr.
|461
|462
|4,68
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.026
|3.105
|5,65
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|2,74
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,95
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,00
|
|B. Petrol
|48,19
|48,19
|0,77
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BANVT
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 30.70 lira fiyatla işlem gören hissede 258, 466 adet işlem
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17:58GSRAY
Yüzde 8.57 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 132, 052 adet işlem
-
17:57KLMSN
Yüzde 4.05 oranında artışla 22.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 751, 772 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 326 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 28, 354.00 milyon TL de
-
17:56SANEL
Yüzde 9.76 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 790, 412 adet işlem