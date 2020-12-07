***TKFEN* *AKMGY*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
07.12.2020 06:59
***TKFEN******AKMGY*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
04.12.2020 tarihinde Akmerkez GYO A.Ş. payları ile ilgili olarak 62,00TL-65,00TL fiyat aralığından toplam 17.000 nominal tutarlı satış işlemi, hisselerin fiili dolaşımını artırmak maksadı ile gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Akmerkez GYO A.Ş. sermayesindeki payımız 04.12.2020 tarihi itibarı ile %10,5713'e düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891587
BIST
15:491.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,94
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:497,8400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:499,5039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0277
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
15:49461,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 461,40
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:47
|KRVGD
|10,89
|340.411
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SASA
|20,58
|966.181.883
|% 9,99
|
|SELEC
|16,51
|577.628.105
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|83,00
|21.632.693
|% -8,03
|
|KENT
|431,90
|10.579.261
|% -7,28
|
|DYOBY
|12,25
|114.527.156
|% -6,84
|
|PETKM
|5,03
|3.354.095.427
|% 8,41
|
|TUPRS
|96,95
|1.275.902.077
|% 3,58
|
|GARAN
|8,98
|1.124.294.334
|% -1,43
|
|SASA
|20,58
|966.181.883
|% 9,99
|
|DOHOL
|2,82
|883.967.087
|% -1,40
|
|PETKM
|5,03
|3.354.095.427
|% 8,41
|
|TSKB
|1,84
|660.836.774
|% -4,66
|
|DOHOL
|2,82
|883.967.087
|% -1,40
|
|EKGYO
|2,08
|576.969.836
|% -2,35
|
|ITTFH
|2,63
|424.340.322
|% 6,91
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8358
|7,8401
|% 0,35
|
|Euro
|9,4950
|9,5021
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,3682
|10,4201
|% -0,95
|
|Frank
|8,7563
|8,8091
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0826
|2,0930
|% 0,28
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-2,88
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|3.057
|3.103
|-7,00
|
|Tam
|3.042
|3.119
|-15,10
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-7,31
|
|Çeyrek
|737
|754
|-3,65
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|48,74
|48,74
|-0,51
|