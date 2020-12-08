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***TKFEN* *AKMGY*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

08.12.2020 16:23



***TKFEN******AKMGY*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

08.12.2020 tarihinde Akmerkez GYO A.Ş. payları ile ilgili olarak 59,50TL-60,45TL fiyat aralığından toplam 10.000 nominal tutarlı satış işlemi, hisselerin fiili dolaşımını artırmak maksadı ile gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Akmerkez GYO A.Ş. sermayesindeki payımız 08.12.2020 tarihi itibarı ile %10,523'e düşmüştür. 

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892114


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Altın Gr. 469 469 0,61  
Cumhuriyet 3.108 3.155 39,00  
Tam 3.089 3.167 32,28  
Yarım 1.493 1.532 15,61  
Çeyrek 749 766 7,81  
Gümüş.Ons 24,55 24,58 0,02  
Gümüş Gr. 6,17 6,18 0,01  
B. Petrol 48,57 48,57 -0,22  
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