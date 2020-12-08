***TKFEN* *AKMGY*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
08.12.2020 16:23
***TKFEN******AKMGY*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
08.12.2020 tarihinde Akmerkez GYO A.Ş. payları ile ilgili olarak 59,50TL-60,45TL fiyat aralığından toplam 10.000 nominal tutarlı satış işlemi, hisselerin fiili dolaşımını artırmak maksadı ile gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Akmerkez GYO A.Ş. sermayesindeki payımız 08.12.2020 tarihi itibarı ile %10,523'e düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892114
BIST
16:201.343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 12,95
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
16:207,8382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0285
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7902
16:209,5059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0467
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
16:20470,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,60
|Açılış
|: 470,28
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler16:20
|SELEC
|18,16
|276.371.527
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.911.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|24,74
|9.010.534
|% 9,96
|
|GOLTS
|35,22
|116.297.444
|% 9,93
|
|SILVR
|5,98
|13.093.765
|% 9,93
|
|NIBAS
|73,35
|22.018.014
|% -10,00
|
|PKENT
|902,00
|996.471
|% -9,53
|
|IZFAS
|5,44
|306.926
|% -6,37
|
|IZMDC
|17,06
|28.593.797
|% -5,85
|
|IDEAS
|11,61
|2.867.605
|% -5,84
|
|PETKM
|4,98
|3.891.790.460
|% -2,35
|
|SISE
|7,16
|2.641.362.714
|% 4,53
|
|KRDMD
|5,32
|1.805.297.039
|% 4,52
|
|SASA
|21,16
|1.529.346.975
|% 2,82
|
|DOHOL
|2,97
|1.293.920.584
|% 1,37
|
|PETKM
|4,98
|3.891.790.460
|% -2,35
|
|DOHOL
|2,97
|1.293.920.584
|% 1,37
|
|SISE
|7,16
|2.641.362.714
|% 4,53
|
|KRDMD
|5,32
|1.805.297.039
|% 4,52
|
|TSKB
|1,84
|591.832.006
|% 1,66
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8333
|7,8382
|% 0,36
|
|Euro
|9,4982
|9,5059
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,4310
|10,4833
|% 0,13
|
|Frank
|8,7817
|8,8346
|% 0,57
|
|Riyal
|2,0845
|2,0949
|% 0,42
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|1,61
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,61
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|39,00
|
|Tam
|3.089
|3.167
|32,28
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|15,61
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,81
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,58
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|48,57
|48,57
|-0,22
|