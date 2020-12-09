***TKFEN* *AKMGY*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
09.12.2020 15:46
***TKFEN******AKMGY*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
09.12.2020 tarihinde Akmerkez GYO A.Ş. payları ile ilgili olarak 61,00TL- 63,00 TL fiyat aralığından toplam 20.000 nominal tutarlı satış işlemi, hisselerin fiili dolaşımını artırmak maksadı ile gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Akmerkez GYO A.Ş. sermayesindeki payımız 09.12.2020 tarihi itibarı ile %10,4693'e düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892370
BIST
15:431.354
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 14,40
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.355
En Düşük
1.342
15:437,8366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0175
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,8069
15:439,4898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0205
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
15:43467,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,19
|Açılış
|: 467,99
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,27
BIST En Aktif Hisseler15:43
|AKFGY
|4,73
|26.181.815
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|17.134.313
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.283.370
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|274.734.543
|% 9,94
|
|DOBUR
|27,20
|16.239.843
|% 9,94
|
|ROYAL
|4,73
|2.096.726
|% -9,90
|
|SNKRN
|7,02
|480.603
|% -9,88
|
|TKURU
|240,00
|295.818
|% -7,69
|
|BSOKE
|2,57
|306.643.155
|% -7,55
|
|SAFKR
|13,80
|8.605.181
|% -7,20
|
|EREGL
|13,80
|2.363.088.592
|% 2,60
|
|SELEC
|18,05
|1.795.766.469
|% -0,61
|
|GARAN
|9,19
|1.726.373.450
|% 2,80
|
|PETKM
|4,89
|1.461.000.465
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,06
|1.378.201.868
|% 6,62
|
|DOHOL
|3,06
|1.378.201.868
|% 6,62
|
|PETKM
|4,89
|1.461.000.465
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,17
|1.284.064.989
|% -1,15
|
|EKGYO
|2,08
|481.670.661
|% 1,46
|
|GARAN
|9,19
|1.726.373.450
|% 2,80
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8312
|7,8366
|% 0,22
|
|Euro
|9,4837
|9,4898
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,5028
|10,5555
|% 0,90
|
|Frank
|8,7780
|8,8309
|% 0,23
|
|Riyal
|2,0831
|2,0935
|% 0,25
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-15,06
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|3.102
|3.149
|-16,00
|
|Tam
|3.085
|3.162
|-18,19
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|-8,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,19
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,95
|48,95
|0,11
|
Seans Raporu
15:43
daha fazla
-
15:55TMPOL
Yüzde 4.95 oranında artışla 11.23 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 175, 905 adet işlem
-
15:52AVGYO
Yüzde 5.48 oranında artışla 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 470, 234 adet işlem
-
15:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 92 artarak (% 1.14 ) 1, 498
-
15:51
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, SELEC, GARAN
-
15:51XU100
Endeks 1, 353 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 22, 541.00 milyon TL de