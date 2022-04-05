***TKFEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.04.2022 15:39
***TKFEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TKFEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nilgün Şebnem Berker tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
16:552.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 21,45
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
16:5514,7208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0422
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7305
En Düşük
14,6627
16:5516,1496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0345
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
16:55918,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,25
|Açılış
|: 918,81
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
919,97
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler16:55
|ULUSE
|150,70
|14.790.485
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.704.266
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.803.577
|% 9,98
|
|OLMK
|9,30
|15.910.517
|% 9,93
|
|ACSEL
|33,92
|55.166.729
|% 9,77
|
|CEOEM
|11,98
|73.185.327
|% -9,17
|
|LIDER
|18,74
|751.309.851
|% -8,59
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|GMTAS
|3,00
|10.773.026
|% -4,76
|
|KGYO
|6,02
|10.595.248
|% -4,44
|
|THYAO
|34,74
|4.350.759.550
|% 3,83
|
|ASELS
|26,10
|2.950.482.552
|% 3,00
|
|KRDMD
|15,93
|2.768.381.964
|% 0,50
|
|GARAN
|12,59
|2.611.759.343
|% -0,32
|
|SISE
|16,61
|2.323.669.459
|% 2,09
|
|ODAS
|1,92
|817.134.826
|% 7,87
|
|EKGYO
|2,57
|907.127.914
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,25
|1.175.617.793
|% 0,95
|
|GARAN
|12,59
|2.611.759.343
|% -0,32
|
|AKBNK
|7,77
|1.579.557.140
|% 0,65
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7133
|14,7208
|% 0,29
|
|Euro
|16,1374
|16,1496
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,3229
|19,4198
|% 0,63
|
|Frank
|15,8622
|15,9577
|% 0,48
|
|Riyal
|3,9126
|3,9322
|% 0,26
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|11,69
|
|Altın Gr.
|920
|920
|7,31
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.061
|6.212
|54,57
|
|Yarım
|2.930
|3.005
|26,39
|
|Çeyrek
|1.469
|1.503
|13,20
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,94
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,19
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,01
|
Seans Raporu
16:55
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-
17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 23 artarak (% 0.82 ) 2, 598
-
17:10XU100
Endeks 2, 333 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 42, 749.00 milyon TL de
-
17:10CMBTN
Yüzde 4.50 oranında artışla 218.20 lira fiyatla işlem gören hissede 101, 664 adet işlem
-
17:09TATGD
Yüzde 4.42 oranında artışla 12.51 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 713, 070 adet işlem
-
17:08IZMDC
Yüzde 7.62 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 142, 994 adet işlem