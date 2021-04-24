***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul kararları tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 25.02.2021Genel Kurul Tarihi 25.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Tekfen Tower, Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. LeventGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri5 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması6 - Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin, ödenecek ücretlerin belirlenmesi7 - Boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaya sunulması ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi8 - SPK düzenlemeleri uyarınca belirlenen bağımsız denetim şirketinin TTK'nın 399. maddesi çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sunulması9 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi10 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi11 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, varsa eğer Yönetim Kurulu üyeleri ve SPK'nın Kurumsal YönemanlarıEK: 1 TKFEN_2021_GK_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 TKFEN_2021_GA_Information_Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 19.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TKFEN_GK_Tutanak 2021.pdf - TutanakEK: 2 TKFEN_GK_Hazirun_25_03_2021.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2021 tarihinde saat 14.00'da yapılmıştır. Söz konusu toplantıda alınan bazı önemli kararlar aşağıdaki gibidir:· 2020 yılına ait faaliyet raporu ve mali tabloları onaylanmıştır.· Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.- 2020 yılı konsolide mali sonuçlarına göre kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.· Yönetim kurulu üye sayısı, 4 bağımsız üye ile birlikte 11 olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu üyeliklerine Ali Nihat Gökyiğit, Cansevil Akçağlılar, Sinan Kemal Uzan, Murat Gigin, Mehmet Ercan Kumcu, Esin Mete, Zekeriya Yıldırım, Neriman Ülsever, Gülsüm Azeri, Şevki Acuner ve Hamit Sedat Eratalar seçilmiştir.· 2021 yılı için bağımsız denetim hizmeti almak üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930774BIST