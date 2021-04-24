***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.04.2021 20:21
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul kararları tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 25.02.2021
Genel Kurul Tarihi 25.03.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Tekfen Tower, Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
5 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması
6 - Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin, ödenecek ücretlerin belirlenmesi
7 - Boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaya sunulması ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
8 - SPK düzenlemeleri uyarınca belirlenen bağımsız denetim şirketinin TTK'nın 399. maddesi çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
10 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, varsa eğer Yönetim Kurulu üyeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönemanları
EK: 1 TKFEN_2021_GK_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 TKFEN_2021_GA_Information_Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.04.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TKFEN_GK_Tutanak 2021.pdf - Tutanak
EK: 2 TKFEN_GK_Hazirun_25_03_2021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2021 tarihinde saat 14.00'da yapılmıştır. Söz konusu toplantıda alınan bazı önemli kararlar aşağıdaki gibidir:
· 2020 yılına ait faaliyet raporu ve mali tabloları onaylanmıştır.
· Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
- 2020 yılı konsolide mali sonuçlarına göre kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
· Yönetim kurulu üye sayısı, 4 bağımsız üye ile birlikte 11 olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu üyeliklerine Ali Nihat Gökyiğit, Cansevil Akçağlılar, Sinan Kemal Uzan, Murat Gigin, Mehmet Ercan Kumcu, Esin Mete, Zekeriya Yıldırım, Neriman Ülsever, Gülsüm Azeri, Şevki Acuner ve Hamit Sedat Eratalar seçilmiştir.
· 2021 yılı için bağımsız denetim hizmeti almak üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930774
BIST