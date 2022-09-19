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***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

19.09.2022 15:21
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Açıklamalar

             İlgi: 30.01.2015, 18.06.2015, 12.10.2015, 04.12.2017, 05.11.2018 ve 18.02.2020 tarihli açıklamalarımız.
Dünya gazetesinin 19.09.2022 tarihli sayısında Kerim Ülker imzalı haberde, bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin (Tekfen İnşaat)   Libya'da su kuyuları ve boru hattı ile iletimi kapsamlı yeni bir proje üstlendiği ve bu projenin 2023 yılı başında başlayacağı yazılmıştır.
Daha önce ilgi'de yer alan açıklamalarımız ile Tekfen İnşaat'ın %67 pay sahibi olduğu Tekfen-TML Ortak Girişimi (TTJV) olarak Libya'da üstlenmiş olduğu ve 21 Şubat 2011 tarihinde ülkedeki çıkan olaylar nedeniyle belirsiz bir süre için durdurulan Büyük Nehir Projesi'ndeki tüm hak, alacak ve varlıklarımızın tazmini amacıyla Proje ile ilgili işveren idare Libyan Man-Made River Authority (MMRA) ve Libya Devleti aleyhine International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) nezdinde başlatılan ticari tahkim davası sonucunda tahkim heyeti tarafından MMRA'nın TTJV lehine toplam 45.498.649 ABD Doları ödemesine karar verdiği, TTJV'nin tahkim kararının tahsili için ilgili idare olan MMRA ile görüşmelerinin devam ettiği açıklanmıştır.
Gelinen son aşamada Tahkim Heyeti'nin ara kararı ile belirlenen tazminatın tahsili konusunda idare ile anlaşma yapılmasına dair görüşmelerin sonuçlandırılmasına çalışılmaktadır.  İlgili projenin devamı veya haberde bahsi geçen kapsamda idare ile yeni bir proje üstlenilmesi konusunda anlaşma yapılması söz konusu değildir. Yakın zamanda çeşitli Libya internet haber sitelerinde aynı kapsamda yer alan haberler ilgili idare tarafından derhal tekzip edilmiştir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063963


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