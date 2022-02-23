***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)829.390 -67.398DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-651.921 202.507Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)-660.225 213.216Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 4.476 -2.865Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.828 -7.844Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.828 -7.844Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.766.295 610.168Yabancı Para Çevrim Farkları24 1.581.155 579.749Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)240.794 38.767Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-55.654 -8.348Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-55.654 -8.348DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.114.374 812.675TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.943.764 745.277Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar49.395 4.753Ana Ortaklık Payları1.894.369 740.524Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 5.064.108 3.259.116Finansal Yatırımlar6 51.845 82.118Ticari Alacaklar8 2.814.220 2.038.851İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar50.462 106.715İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.763.758 1.932.136Diğer Alacaklar9 101.659 81.642İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 1.925İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar101.659 79.717Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar1.863.471 631.682Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları11 1.863.471 631.682Türev Araçlar35 249.886 9.046Stoklar10 3.952.236 2.033.545Peşin Ödenmiş Giderler18 349.216 408.930İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler349.216 408.930Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar32 434.363 154.823Diğer Dönen Varlıklar23 476.648 245.921İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar476.648 245.921ARA TOPLAM15.357.652 8.945.674Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar31 49.685 67.523TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.407.337 9.013.197DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.866.285 1.414.920Ticari Alacaklar8 184.737 293.407İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar184.737 293.407Diğer Alacaklar9 14.025 12.983İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar14.025 12.983Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 95.625 115.818Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 168.024 137.019Maddi Duran Varlıklar14 3.441.525 2.576.975Kullanım Hakkı Varlıkları15 62.194 62.741Maddi Olmayan Duran Varlıklar150.699 136.095Şerefiye17 95.687 91.838Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 55.012 44.257Peşin Ödenmiş Giderler18 52.255 18.968İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler52.255 18.968Ertelenmiş Vergi Varlığı32 436.525 111.413Diğer Duran Varlıklar23 34.342 23.497İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar34.342 23.497TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.506.236 4.903.836TOPLAM VARLIKLAR21.913.573 13.917.033KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 3.088.485 1.875.394Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 88.282 210.267Ticari Borçlar8 6.832.598 3.418.087İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10.174 12.835İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.822.424 3.405.252Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 126.891 64.602Diğer Borçlar9 117.262 117.733İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 40.142İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar117.262 77.591Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler457.701 435.122Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 457.701 435.122Türev Araçlar35 198.465 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 880.956 590.110İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)880.956 590.110Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü32 499.325 137.578Kısa Vadeli Karşılıklar777.228 596.524Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 260.389 143.430Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 516.839 453.094Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23 6.090 29.095İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.090 29.095ARA TOPLAM13.073.283 7.474.512TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.073.283 7.474.512UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 324.786 272.613Ticari Borçlar8 218.075 67.228İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar218.075 67.228Diğer Borçlar9 86.305 69.427İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar86.305 69.427Devlet Teşvik ve Yardımları19 0 1.132Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 231 241İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)231 241Uzun Vadeli Karşılıklar288.417 119.606Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 288.362 119.534Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar20 55 72Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü32 197.016 101.374TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.114.830 631.621TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.188.113 8.106.133ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar24 7.595.637 5.730.139Ödenmiş Sermaye370.000 370.000Sermaye Düzeltme Farkları3.475 3.475Paylara İlişkin Primler (İskontolar)300.984 300.984Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-359.392 292.529Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)-362.986 292.516Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.594 13Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.770.245 1.063.183Yabancı Para Çevrim Farkları2.577.869 1.055.947Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)35 192.376 7.236Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler397.716 382.727Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.273.381 3.377.366Net Dönem Karı veya Zararı839.228 -60.125Kontrol Gücü Olmayan Paylar129.823 80.761TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.725.460 5.810.900TOPLAM KAYNAKLAR21.913.573 13.917.033Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 16.222.968 11.729.779TOPLAM HASILAT16.222.968 11.729.779Satışların Maliyeti25 -14.942.903 -10.815.782TOPLAM MALİYETLER-14.942.903 -10.815.782TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.280.065 913.997BRÜT KAR (ZARAR)1.280.065 913.997Genel Yönetim Giderleri26 -695.374 -482.000Pazarlama Giderleri26 -340.386 -326.154Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -28.233 -22.516Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 997.276 760.704Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -1.772.377 -903.426Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 80.808 60.407ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-478.221 1.012Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 475.507 62.498Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -86.539 -58.733FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-89.253 4.777Finansman Gelirleri30 2.918.301 824.286Finansman Giderleri30 -1.700.004 -599.589SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.129.044 229.474Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri32 -299.654 -296.872Dönem Vergi (Gideri) Geliri-581.185 -241.439Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri281.531 -55.433SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)829.390 -67.398DÖNEM KARI (ZARARI)829.390 -67.398Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-9.838 -7.273Ana Ortaklık Payları839.228 -60.125Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 33 2,26800000 -0,16300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI533.849 -1.089.049Dönem Karı (Zararı)829.390 -67.398Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler399.252 901.531Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13, 14, 15, 16 431.230 315.018Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler25, 29 35.599 3.782Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8, 20, 22 97.951 312.918Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler29 -8.787 -7.287Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler30 29.275 41.152Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6,29,37 -225.080 6.108Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 -80.808 -60.407Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler32 299.654 296.872Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler29 -38.910 -5.920Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler29 -16.278 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler29 -124.594 -705İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-54.474 -1.235.754Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 30.273 -69.336Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -722.990 -90.913Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -252.954 151.974Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-1.231.789 60.419Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)11 -1.231.789 60.419Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -1.925.399 -596.448Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)18 58.130 -46.672Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 3.564.886 48.054Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 62.289 -13.393Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler22.579 -570.954Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)11 22.579 -570.954Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 49.665 -7.795Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)18 290.836 -100.690Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.174.168 -401.621Ödenen Faiz-150.731 -108.689Alınan Faiz138.271 77.041Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -127.207 -105.004Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler20 -1.674 -2.633Vergi İadeleri (Ödemeleri)32 -498.978 -548.143YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-136.551 -1.250.087İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri38 216.048 1.403İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları12 -444 -850Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri37 216.431 7.115Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları6, 37 -182.970 -788.423Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14, 16 20.604 29.628Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14, 16 -556.115 -566.269Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 46.021 5.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 0 -1.457Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri31 83.190 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar18 -31.703 9.539Alınan Temettüler12, 29 52.387 54.227FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-43.152 899.073Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 2.551.172 2.292.683Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -2.481.203 -964.639Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -42.039 -43.733Ödenen Temettüler24, 38 -71.082 -385.238YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)354.146 -1.440.063Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.450.846 604.554NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.804.992 -835.509DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.259.116 4.094.625DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 5.064.108 3.259.116Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler370.000 3.475 300.984 87.717 2.305 90.022 488.224 -23.183 465.041 278.423 2.499.985 1.420.750 3.920.735 5.428.680 68.190 5.496.870Transferler104.304 1.316.446 -1.420.750 -104.304Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)204.799 -2.292 202.507 567.723 30.419 598.142 -60.125 -60.125 740.524 4.753 745.277Dönem Karı (Zararı)-60.125 -60.125 -60.125 -7.273 -67.398Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)204.799 -2.292 202.507 567.723 30.419 598.142 800.649 12.026 812.675Sermaye Arttırımı7.814 7.814Kar Payları-456.320 -456.320 -456.320 -456.320Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması4 4Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)17.255 17.255 17.255 17.255Dönem Sonu Bakiyeler370.000 3.475 300.984 292.516 13 292.529 1.055.947 7.236 1.063.183 382.727 3.377.366 -60.125 3.317.241 5.730.139 80.761 5.810.900Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler370.000 3.475 300.984 292.516 13 292.529 1.055.947 7.236 1.063.183 382.727 3.377.366 -60.125 3.317.241 5.730.139 80.761 5.810.900Transferler14.989 -75.114 60.125 -14.989Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-655.502 3.581 -651.921 1.521.922 185.140 1.707.062 839.228 839.228 1.894.369 49.395 1.943.764Dönem Karı (Zararı)839.228 839.228 839.228 -9.838 829.390Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-655.502 3.581 -651.921 1.521.922 185.140 1.707.062 1.055.141 59.233 1.114.374Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-14.691 -14.691 -14.691 -333 -15.024Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-14.180 -14.180 -14.180 -14.180Dönem Sonu Bakiyeler370.000 3.475 300.984 -362.986 3.594 -359.392 2.577.869 192.376 2.770.245 397.716 3.273.381 839.228 4.112.609 7.595.637 129.823 7.725.460http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003938BIST