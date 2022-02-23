***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
23.02.2022 23:54
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
829.390 -67.398
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-651.921 202.507
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-660.225 213.216
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 4.476 -2.865
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.828 -7.844
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.828 -7.844
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.766.295 610.168
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 1.581.155 579.749
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
240.794 38.767
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-55.654 -8.348
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-55.654 -8.348
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.114.374 812.675
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.943.764 745.277
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
49.395 4.753
Ana Ortaklık Payları
1.894.369 740.524
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.064.108 3.259.116
Finansal Yatırımlar
6 51.845 82.118
Ticari Alacaklar
8 2.814.220 2.038.851
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
50.462 106.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.763.758 1.932.136
Diğer Alacaklar
9 101.659 81.642
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 1.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
101.659 79.717
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.863.471 631.682
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
11 1.863.471 631.682
Türev Araçlar
35 249.886 9.046
Stoklar
10 3.952.236 2.033.545
Peşin Ödenmiş Giderler
18 349.216 408.930
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
349.216 408.930
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 434.363 154.823
Diğer Dönen Varlıklar
23 476.648 245.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
476.648 245.921
ARA TOPLAM
15.357.652 8.945.674
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
31 49.685 67.523
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.407.337 9.013.197
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 1.866.285 1.414.920
Ticari Alacaklar
8 184.737 293.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
184.737 293.407
Diğer Alacaklar
9 14.025 12.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.025 12.983
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 95.625 115.818
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 168.024 137.019
Maddi Duran Varlıklar
14 3.441.525 2.576.975
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 62.194 62.741
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
150.699 136.095
Şerefiye
17 95.687 91.838
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 55.012 44.257
Peşin Ödenmiş Giderler
18 52.255 18.968
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
52.255 18.968
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 436.525 111.413
Diğer Duran Varlıklar
23 34.342 23.497
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
34.342 23.497
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.506.236 4.903.836
TOPLAM VARLIKLAR
21.913.573 13.917.033
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 3.088.485 1.875.394
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 88.282 210.267
Ticari Borçlar
8 6.832.598 3.418.087
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10.174 12.835
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.822.424 3.405.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 126.891 64.602
Diğer Borçlar
9 117.262 117.733
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 40.142
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
117.262 77.591
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
457.701 435.122
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 457.701 435.122
Türev Araçlar
35 198.465 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 880.956 590.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
880.956 590.110
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 499.325 137.578
Kısa Vadeli Karşılıklar
777.228 596.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 260.389 143.430
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 516.839 453.094
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 6.090 29.095
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.090 29.095
ARA TOPLAM
13.073.283 7.474.512
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.073.283 7.474.512
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 324.786 272.613
Ticari Borçlar
8 218.075 67.228
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
218.075 67.228
Diğer Borçlar
9 86.305 69.427
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
86.305 69.427
Devlet Teşvik ve Yardımları
19 0 1.132
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 231 241
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
231 241
Uzun Vadeli Karşılıklar
288.417 119.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 288.362 119.534
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
20 55 72
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 197.016 101.374
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.114.830 631.621
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.188.113 8.106.133
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24 7.595.637 5.730.139
Ödenmiş Sermaye
370.000 370.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.475 3.475
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
300.984 300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-359.392 292.529
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-362.986 292.516
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.594 13
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.770.245 1.063.183
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.577.869 1.055.947
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
35 192.376 7.236
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
397.716 382.727
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.273.381 3.377.366
Net Dönem Karı veya Zararı
839.228 -60.125
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
129.823 80.761
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.725.460 5.810.900
TOPLAM KAYNAKLAR
21.913.573 13.917.033
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
25 16.222.968 11.729.779
TOPLAM HASILAT
16.222.968 11.729.779
Satışların Maliyeti
25 -14.942.903 -10.815.782
TOPLAM MALİYETLER
-14.942.903 -10.815.782
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.280.065 913.997
BRÜT KAR (ZARAR)
1.280.065 913.997
Genel Yönetim Giderleri
26 -695.374 -482.000
Pazarlama Giderleri
26 -340.386 -326.154
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -28.233 -22.516
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 997.276 760.704
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -1.772.377 -903.426
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 80.808 60.407
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-478.221 1.012
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 475.507 62.498
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -86.539 -58.733
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-89.253 4.777
Finansman Gelirleri
30 2.918.301 824.286
Finansman Giderleri
30 -1.700.004 -599.589
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.129.044 229.474
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
32 -299.654 -296.872
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-581.185 -241.439
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
281.531 -55.433
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
829.390 -67.398
DÖNEM KARI (ZARARI)
829.390 -67.398
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-9.838 -7.273
Ana Ortaklık Payları
839.228 -60.125
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 33 2,26800000 -0,16300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
533.849 -1.089.049
Dönem Karı (Zararı)
829.390 -67.398
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
399.252 901.531
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 14, 15, 16 431.230 315.018
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
25, 29 35.599 3.782
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8, 20, 22 97.951 312.918
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
29 -8.787 -7.287
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
30 29.275 41.152
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6,29,37 -225.080 6.108
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -80.808 -60.407
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 299.654 296.872
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29 -38.910 -5.920
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
29 -16.278 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
29 -124.594 -705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-54.474 -1.235.754
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 30.273 -69.336
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -722.990 -90.913
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -252.954 151.974
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.231.789 60.419
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
11 -1.231.789 60.419
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.925.399 -596.448
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 58.130 -46.672
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 3.564.886 48.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 62.289 -13.393
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
22.579 -570.954
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
11 22.579 -570.954
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 49.665 -7.795
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
18 290.836 -100.690
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.174.168 -401.621
Ödenen Faiz
-150.731 -108.689
Alınan Faiz
138.271 77.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -127.207 -105.004
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
20 -1.674 -2.633
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
32 -498.978 -548.143
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-136.551 -1.250.087
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
38 216.048 1.403
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
12 -444 -850
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
37 216.431 7.115
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6, 37 -182.970 -788.423
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14, 16 20.604 29.628
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14, 16 -556.115 -566.269
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 46.021 5.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 -1.457
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31 83.190 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
18 -31.703 9.539
Alınan Temettüler
12, 29 52.387 54.227
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.152 899.073
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 2.551.172 2.292.683
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -2.481.203 -964.639
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -42.039 -43.733
Ödenen Temettüler
24, 38 -71.082 -385.238
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
354.146 -1.440.063
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.450.846 604.554
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.804.992 -835.509
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.259.116 4.094.625
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.064.108 3.259.116
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 87.717 2.305 90.022 488.224 -23.183 465.041 278.423 2.499.985 1.420.750 3.920.735 5.428.680 68.190 5.496.870
Transferler
104.304 1.316.446 -1.420.750 -104.304
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
204.799 -2.292 202.507 567.723 30.419 598.142 -60.125 -60.125 740.524 4.753 745.277
Dönem Karı (Zararı)
-60.125 -60.125 -60.125 -7.273 -67.398
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
204.799 -2.292 202.507 567.723 30.419 598.142 800.649 12.026 812.675
Sermaye Arttırımı
7.814 7.814
Kar Payları
-456.320 -456.320 -456.320 -456.320
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
4 4
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
17.255 17.255 17.255 17.255
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 292.516 13 292.529 1.055.947 7.236 1.063.183 382.727 3.377.366 -60.125 3.317.241 5.730.139 80.761 5.810.900
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 292.516 13 292.529 1.055.947 7.236 1.063.183 382.727 3.377.366 -60.125 3.317.241 5.730.139 80.761 5.810.900
Transferler
14.989 -75.114 60.125 -14.989
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-655.502 3.581 -651.921 1.521.922 185.140 1.707.062 839.228 839.228 1.894.369 49.395 1.943.764
Dönem Karı (Zararı)
839.228 839.228 839.228 -9.838 829.390
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-655.502 3.581 -651.921 1.521.922 185.140 1.707.062 1.055.141 59.233 1.114.374
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-14.691 -14.691 -14.691 -333 -15.024
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-14.180 -14.180 -14.180 -14.180
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -362.986 3.594 -359.392 2.577.869 192.376 2.770.245 397.716 3.273.381 839.228 4.112.609 7.595.637 129.823 7.725.460
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003938
BIST